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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

بزرگداشت "تیمور ترنج" در همایش سراسری شعر دفاع مقدس

بزرگداشت "تیمور ترنج" در همایش سراسری شعر دفاع مقدس

شاعران حاضر در هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس به یاد شاعر دقاع مقدس "تیمور ترنج" شعرخوانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس عصر دیروز (20 اسفندماه) با حضور مسئولان و شاعران عرصه مقاومت و پایداری و با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد "تیمور ترنج" در تالار شهید آوینی بندرعباس ادامه یافت.

محمدرضا سهرابی نژاد اولین شاعری بود که در مراسم یادبود ترنج شعرخوانی کرد و به سرودن شعرهای مقاومت و پایداری پرداخت.

در ادمه چند تن دیگر از شعرا نیز اشعار خود را در سه بخش شعر دفاع مقدس، شعر پایداری و مقاومت جهان اسلام و نیز شعر عاشورایی قرائت کردند.

همچنین نماهنگی به یاد مرحوم تیمور ترنج که توسط معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تهیه شده بود، پخش و مریم ترنج - فرزند این شاعر - به نمایندگی از خانواده آن مرحوم، شعری را به یاد پدرش قرائت کرد.

تیمور ترنج در دهم خرداد ماه 1334 در هفشجان از توابع شهر‌کرد متولد و در خرمشهر بزرگ شد. وی همزمان با شروع جنگ تحمیلی به استان بوشهر رفت و در آنجا ساکن شد. از مجموعه اشعار ترنج می‌توان به صدای مردم ژرفا و تو چقدر شبیه شعرهای من گریه می‌کنی اشاره کرد. ترنج در خرداد 83 دچار ایست قلبی شد و مصادف با سال‌روز‌ تولدش در 49 سالگی درگذشت.

هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس فردا پنجشنبه (22 اسفند) با معرفی شاعران برگزیده و برتر به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 847822

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