بزرگداشت "تیمور ترنج" در همایش سراسری شعر دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس عصر دیروز (20 اسفندماه) با حضور مسئولان و شاعران عرصه مقاومت و پایداری و با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد "تیمور ترنج" در تالار شهید آوینی بندرعباس ادامه یافت.

محمدرضا سهرابی نژاد اولین شاعری بود که در مراسم یادبود ترنج شعرخوانی کرد و به سرودن شعرهای مقاومت و پایداری پرداخت.

در ادمه چند تن دیگر از شعرا نیز اشعار خود را در سه بخش شعر دفاع مقدس، شعر پایداری و مقاومت جهان اسلام و نیز شعر عاشورایی قرائت کردند.

همچنین نماهنگی به یاد مرحوم تیمور ترنج که توسط معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تهیه شده بود، پخش و مریم ترنج - فرزند این شاعر - به نمایندگی از خانواده آن مرحوم، شعری را به یاد پدرش قرائت کرد.

تیمور ترنج در دهم خرداد ماه 1334 در هفشجان از توابع شهر‌کرد متولد و در خرمشهر بزرگ شد. وی همزمان با شروع جنگ تحمیلی به استان بوشهر رفت و در آنجا ساکن شد. از مجموعه اشعار ترنج می‌توان به صدای مردم ژرفا و تو چقدر شبیه شعرهای من گریه می‌کنی اشاره کرد. ترنج در خرداد 83 دچار ایست قلبی شد و مصادف با سال‌روز‌ تولدش در 49 سالگی درگذشت.

هفدهمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس فردا پنجشنبه (22 اسفند) با معرفی شاعران برگزیده و برتر به کار خود پایان می‌دهد.