سرمربی تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر 25 بازیکنی که به دور جدید اردوی این تیم دعوت شده‌اند توانایی و قابلیت‌هایی مطابق با آنچه مورد نظر من است را دارند. حداقل آنها در جریان بازی‌های لیگ برتر نشان دادند که می‌توانند در سیستم ملی جواب دهند به همین دلیل بدون توجه به هیچ موضوع دیگری آنها را در فهرست دعوت شدگان قرار دادم.

وی تاکید کرد: به همین دلیل هیچ انتقادی را در مورد افراد دعوت شده و جا ماندن برخی دیگر از شرکت در اردو نمی‌پذیریم. من باهدف موفقیت تیم ملی عمل گزینش بازیکنان را انجام داده‌ام.

معدنی با تاکید بر اینکه کار انتخاب و معرفی اردونشینان تیم ملی والیبال بدون اعمال سلیقه‌های شخصی و غیر فنی انجام شده است، تصریح کرد: در بین دعوت‌شدگان هستند افرادی که بارها بر علیه من مصاحبه کرده‌اند. اما من بدون توجه به این موضوع و تنها به این خاطر اینکه احساس می‌کنم برای تیم ملی مفید فایده هستند، آنها را در فهرست قرار دادم. اگر قراربود گزینش بازیکنان بر اساس دیدگاه‌های غیرفنی انجام شود در اولین گام این دسته از بازیکنان را کنار می‌گذاشتم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه میانگین سنی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 24 سال است، خاطرنشان کرد: تیم ملی والیبال ایران رقابت‌های گزینشی جام جهانی 2010 ایتالیا در مرحله دوم را در پیش دارد. اما مهمتر از آن برای ما و فدراسیون والیبال المپیک 2012 لندن است. در واقع بخش بزرگی از برنامه‌های ما مربوط به کسب سهمیه این مسابقات است. بر همین اساس و توجه به سن وسال بازیکنان را هم برای انتخاب آنها لحاظ می‌کنیم.

وی با تاکید براینکه این به معنای اطمینان از توانایی‌های تمام بازیکنان و حضور دوباره آنها در اردوهای آتی نیست، افزود: من تنها با ملاک قراردادن عملکرد بازیکنان، آنها را به شرکت در تمرینات تیم ملی فراخواندم. چه بسا در حین تمرین متوجه شوم آنها نمی‌توانند کارایی لازم را به عنوان ملی‌پوش داشته باشند که در این صورت مجبور به حذف آنها خواهم شد.

معدنی در مورد حذف تعدادی از بازیکنان که در اردوی سه روزه گذشته حضور داشتند، اظهارداشت: این بازیکنان در همان 6 جلسه نشان دادند نمی توانند در حد تیم ملی کارساز باشند. ضمن اینکه ارزیابی آنها در جریان نیم فصل دوم مسابقات هم نتیجه مثبتی در بر نداشت.

در پایان اردوی نخست تیم ملی که تا 28 اسفندماه ادامه خواهد چه تعداد بازیکن از جمع 25 نفر دعوت شده حذف می‌شوند؟

سرمربی تیم ملی والیبال در این زمینه به خبرنگارمهر گفت: هیچ چیز مشخص نیست. فعلا قصد غربال بازیکنان را نداریم. اما اگر مجبور شویم این کار را می‌کنیم تا حداقل اردوی دوم را با تعداد اردونشین کمتری آغاز کنیم.