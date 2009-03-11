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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

استاندار مازندارن:

آموزش و پرورش، مدارس قدیمی و مستهلک خود را به شهرداریها نفروشند

ساری - خبرگزاری مهر: سید محمد میرکریمی با تاکید بر استفاده بهینه از فضاهای آموزشی اظهار داشت: آموزش و پرورش استان اجازه ندارد مدارس قدیمی و مستهلک خود را به شهرداری ها بفروشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در استانداری افزود: مجلس می تواند در موسم تصویب بودجه برای تبدیل به احسن کردن مدارس لایحه ای تصویب کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه هر کشوری متناسب با توسعه آموزش و پرورش خواهد بود و کشوری که نتواند آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشد علیل است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با توسعه آموزش و پرورش محقق می شود، تصریح کرد: نقش خیرین در ساخت مدرسه طی سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است.

کریمی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره خیر مشهور استان مرحوم عبدالحمید داراب از رسانه ها خواست تا برای توسعه آموزش و پرورش و توسعه متوازن در کشور تلاش کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه جلب مشارکتهای مردمی یکی از اهداف توسعه آموزش و پرورش است، اظهار داشت: توسعه روزافزون کشورهای صنعتی اکنون مبتنی بر تحول در نظام آموزش و پرورش آن کشورها بوده است.

ولی الله فرزانه افزود: وجدان کاری که یکی از مقوله های توسعه در جوامع بوده باید در کشورهای در حال توسعه تقویت شود.

کد مطلب 847826

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