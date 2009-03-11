آشتیانی راهی اجلاس دوچرخه سواری آسیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا ACC در سال 2009 به منظور انتخاب رئیس، اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء اجرایی و کمیته های این فدراسیون، 30 اسفندماه سال جاری به مدت یک روز سئول پایتخت کره جنوبی برگزار خواهد شد.

امیر واعظی آشتیانی به عنوان رئیس و اصغر خالقی به عنوان دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران 28 اسفندماه برای شرکت در این نشست عازم سئول می شوند.

از هر کشور تنها یک نفر می تواند در پست های هیئت رئیسه یا هیئت اجرایی کاندیدا شود که به همین منظور آشتیانی برای دومین دوره پیاپی کاندیدا عضویت در هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا شده است. هیئت اجرایی دوچرخه سواری آسیا متشکل از 9 عضو است.

کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا در هر دوره از انتخابات این فدراسیون سه نفر از اعضاء را به عنوان نماینده ACC در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری UCI انتخاب و معرفی می کند که در این بخش اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان برای دومین سال پیاپی برای احراز این پست کاندیدا شده است.