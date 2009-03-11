وزارت رفاه مکلف به بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الحاقی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور وزارت رفاه و تامین اجتماعی را مکلف کردند معادل بیست، بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغالن صنایع دستی کد دار را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

هفت بیست و هفتم دیگر حق بیمه توسط بیمه شدگان تامین می شود.

بر اساس این مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر کند.

آیین نامه مربوط توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس مبلغ 200 میلیارد ریال را برای آموزش و بالا بردن دانش تخصصی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک ها واقع در نقاط محروم و مرزی و تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی تخصیص یافت.

این مبلغ اعتبار همچنین برای رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز گمرک ها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک ایران (حداکثر تا 2 ماه حقوق و مزایا) هزینه خواهد شد.بر اساس این مصوبه این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع 3 ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می شود.

اختصاص این بودجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران بحث های بسیاری را به همراه داشت.

برخی از نمایندگان اختصاص بودجه ای برای پرداخت پاداش به کارکنان را مغایر قانون مدیریت خدمات کشور دانستند.

نمایندگان همچنین مبلغ 300 میلیارد ریال به منظور آموزش و بالا بردن دانش تخصصی رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی تخصیص دادند.