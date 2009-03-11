کره جنوبی اولین نیروگاه هسته ای اردن را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اردن ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود را بدون برگزاری مزایده ای رسمی به کره جنوبی سپرد.

کره جنوبی 40 درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق هسته ای تامین می کند اما تا کنون نتوانسته بود با کشوری برای صدور تجهیزات هسته ای خود به توافق برسد.

بر اساس این گزارش، در ماه آگوست اعلام شده بود که شرکت "آروا"ی فرانسه ساخت اولین نیروگاه هسته ای اردن را بر عهده خواهد داشت.

بر همین اساس، اردن قصد داشت تا ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود را به فرانسه و ساخت دومین نیروگاه را به کره جنوبی واگذار کند اما در روزهای اخیر امان تصمیم خود را عوض کرده و ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود را به کره جنوبی سپرد.

فرانسه در بهمن ماه برای ساخت این نیروگاه با اردن به توافق رسیده بود.

اردن البته با کشورهای کانادا و روسیه نیز توافقنامه های هسته ای امضا کرده است.