تصویربرداری "چیزی شبیه معجزه" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای 12 اسفند در تهران شروع شد و سهشنبه در خیابانی روبروی بیمارستان آتیه تهران به پایان رسید تا اولین فیلم تلویزیونی عبدالحسن برزیده وارد مراحل فنی شود.
"چیزی شبیه معجزه" داستان سه خانواده است که در یک مجتمع مسکونی زندگی میکنند و هریک به نوعی با مفهوم زندگی، مرگ و تولد درگیر هستند. احمد نجفی، مهسا کرامتی، سحر زکریا، ابراهیم برزیده، آرتمیس ورزنده و شهرام پوراسد بازیگران این فیلم هستند.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مسعود سلامی، صدابردار: منصور شهبازی، مدیرتولید: مسعود دلیری، دستیار اول کارگردان: محمد حمزهای، تدوین و صداگذاری: روح الله افشاری، محصول سیمافیلم.
حسن برزیده سازنده فیلمهای "دکل" و "قصههای شهر جنگی" و مجموعه تلویزیونی "مثل هیچکس" است.
تصویربرداری فیلم تلویزیونی "چیزی شبیه معجزه" به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیهکنندگی امیرعباس کنی دیشب به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای 12 اسفند در تهران شروع شد و سهشنبه در خیابانی روبروی بیمارستان آتیه تهران به پایان رسید تا اولین فیلم تلویزیونی عبدالحسن برزیده وارد مراحل فنی شود.
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