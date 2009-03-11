تاکسیها در مسیرهای پر تردد شهروندان حضور بیشتری می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است گفت: در برخی از مناطق پرتردد و مراکز خرید شاهد تجمع بالاتر مسافران هستیم و به همین دلیل در نظر داریم تا با سرویس دهی بیشتر در این مناطق، تردد شهروندان در این روزها سریع تر و راحت تر صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه مناطق پرتردد و میدانهای اصلی تهران شامل این طرح می شوند، افزود: با استفاده از سیستمهای نظارتی و دوربینهای نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک در صورت افزایش تجمع مسافران در یک منطقه سعی می شود تاکسیهای گردشی در این مسیرها افزایش یابد تا در روند جابجایی مسافران خللی وارد نشود ضمن آن که شرکتهای خصوصی تاکسیرانی هم در این مدت همکاری لازم را با سازمان تاکسرانی خواهند داشت تا شاهد افزایش سرویس دهی به شهروندان باشیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از افزایش نظارت این سازمان بر عملکرد تاکسیها در این مدت خبر داد و گفت: در روزهای اخیر نظارت واحدهای گشت تاکسیرانی افزایش یافته تا از بروز تخلفات جلوگیری شود و ماموران این واحد با گشت زنی در سطح شهر، با رانندگان متخلف برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهند داد و در پنج منطقه تاکسیرانی هم روزانه تخلفات تاکسیهای خطی و گردشی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تیموری در پایان با تاکید بر اینکه در این ایام هر گونه افزایش کرایه تاکسی غیر قانونی است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف شماره پلاک تاکسی را به شماره 30004246 پیامک یا مراتب را به مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران با شماره 1888 اطلاع دهند.