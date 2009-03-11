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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

بازبینی فیلم‌های جشنواره بین‌المللی آسا آغاز شد

هیئت انتخاب نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انساندوستانه "آسا" کار بازبینی 630 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضا هیئت انتخاب این دوره جشنواره شامل کیانوش عیاری، محمد درمنش، اکرم سبز علیپور، علیرضا گلپایگانی و معین حکمی کار بازبینی 630 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره را از هفته پیش آغاز کردند.

این هیئت پس از بازبینی فیلم‌های ارسال شده آثار مرتبط با موضوع برگزاری جشنواره را انتخاب و به بخش داوری معرفی می‌کند. نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انساندوستانه "آسا" هفتم تا 11 اردیبهشت 88  در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن با موضوعات دایره دوستی، معنویت و تمدن و سایه‌های سپید  برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری جشنواره استفاده از حافظه و دانش تصویری فیلمسازان در زمینه بشردوستی، گفتگو میان تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، فراهم آوردن امکان عرضه و اشاعه نظر و ایده‌های نو درباره فعالیت‌های بشردوستانه است.

کد مطلب 847834

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