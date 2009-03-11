مردم نباید سهم دولت در یارانه بلیت اتوبوس و مترو را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با اشاره به اینکه بودجه سال آینده کاهش قابل توجهی پیدا کرده و باید به دنبال جبران کسری بودجه از طریق شیوه های دیگری باشیم گفت: متاسفانه با شرایط کنونی نمی توان کاهش بودجه حمل و نقل عمومی پایتخت را اصلاح کرد و به همین دلیل در نامه ای به رئیس مجلس عنوان کرده ایم که حداقل یکی از درخواستهای مترو تهران برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به تصویب برسد.

در حالی که در سال 87 هم اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی به مترو تهران داده شد اما با وجود نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، دولت از پرداخت این مطالبات تا کنون امتناع کرده است.

وی در مورد اینکه چه تدابیری از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ می شود تا دولت از اجرای مصوبه مجلس جلوگیری نکند افزود: به دنبال نامه رئیس مجلس و پیگیریهای نمایندگان تهران در نهایت رئیس جمهور دستور اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مترو تهران داد اما برخی از مسئولان دولتی به استناد کاهش قیمت نفت مصوبه مجلس را اجرایی نکردند.

نماینده تهران همچنین تاکید کرد: این بار رئیس مجلس قول مساعد دادند تا مجلس مصوبه محکمی داشته باشد و حداقل سال آینده امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران فراهم شود.

وی در مورد عدم پرداخت کامل سهم دولت در یارانه بلیت اتوبوس و مترو و افزایش فشار مضاعف آن بر دوش شهروندان تهرانی گفت: مسئولان دولتی اعلام می کنند که 19 میلیارد تومان از سهم 39 میلیارد تومانی خود را پرداخته اند اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق راهکارهایی پیشنهاد داده اند تا دولت ملزم به پرداخت کامل یارانه بلیت شود تا به این ترتیب اعضای شورای شهر مجبور نشود به منظور جبران عدم پرداخت سهم دولت، قیمت بلیتها را بیشتر از حد متعارف افزایش دهند.