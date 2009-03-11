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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

برپایی 100 جشن در پایتخت به مناسبت هفته وحدت

برپایی 100 جشن در پایتخت به مناسبت هفته وحدت

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری 100 جشن در سطح شهر به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی با اشاره به برنامه های هفته وحدت گفت: به مناسبت این هفته 22 نمایشگاه در مناطق شهر تهران راه اندازی می شود که در این  نمایشگاهها دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری هر منطقه به نمایش در آمده و ظرفیتهای محلی و منطقه ای تشکلها و گروههای مختلف فرهنگی معرفی می شود.

وی افزود: در این نمایشگاهها برنامه های سرگرمی مختلف، آموزش به کودکان و همچنین خانواده های آنان ارائه می شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از شب میلاد پیامبر(ص) نیز مجموعه جشنها و سخنرانیها در سه تا چهار نقطه هر منطقه در سطح شهر برگزار می شود که در مجموع 100 جشن در این هفته در تهران برپا می شود و همچنین برنامه های ویژه ای نیز در مساجد شاخص هر منطقه اجرا می شود.

رمضانی از برگزاری جشن در چهار سامانه نشاط سطح شهر خبر داد و افزود: همچنین به این مناسبت ویژه برنامه های مختلفی نیز در مساجد شاخص هر منطقه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 847840

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