برپایی 100 جشن در پایتخت به مناسبت هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی با اشاره به برنامه های هفته وحدت گفت: به مناسبت این هفته 22 نمایشگاه در مناطق شهر تهران راه اندازی می شود که در این نمایشگاهها دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری هر منطقه به نمایش در آمده و ظرفیتهای محلی و منطقه ای تشکلها و گروههای مختلف فرهنگی معرفی می شود.

وی افزود: در این نمایشگاهها برنامه های سرگرمی مختلف، آموزش به کودکان و همچنین خانواده های آنان ارائه می شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از شب میلاد پیامبر(ص) نیز مجموعه جشنها و سخنرانیها در سه تا چهار نقطه هر منطقه در سطح شهر برگزار می شود که در مجموع 100 جشن در این هفته در تهران برپا می شود و همچنین برنامه های ویژه ای نیز در مساجد شاخص هر منطقه اجرا می شود.

رمضانی از برگزاری جشن در چهار سامانه نشاط سطح شهر خبر داد و افزود: همچنین به این مناسبت ویژه برنامه های مختلفی نیز در مساجد شاخص هر منطقه برگزار خواهد شد.