1924 هکتار از اراضی ملی در ایلام خلع ید شد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: علاوه بر خلع ید کردن اراضی ملی با متخلفین و متعارضین به شدت برخورد قانونی انجام شده است.

وی بیان داشت: اهمیت عرصه های منابع طبیعی استان ایلام به حدی است که در سال جاری حدود یک هزار و 130 فقره پرونده در محاکم قضایی برای متعارضین و متخلفین تشکیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه حدود دو هزار نفر در قالب 25 نهاد و تشکل غیردولتی با منابع طبیعی استان ایلام همکاری دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد نهاد در راستای حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از عرصه های طبیعی تلاش می کنند.

بازدار عنوان کرد: در سفر دوم هیئت دولت به استان ایلام 60 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از جنگلهای زاگرس و آبخیزداری اختصاص یافته است.

این مسئول یادآور شد: این میزان اعتبار طی دو سال برای اجرای طرحها تزریق می شود.