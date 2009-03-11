هفت هزار و 319 مورد ازدواج با اتباع بیگانه در خراسان رضوی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده استان با بیان اینکه ازدواج با اتباع بیگانه موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه است، افزود: ازدواج بدون سامان و بی برنامه اتباع بیگانه با ایرانیان را نمی پذیریم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: از تمامی ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی جامعه در خصوص معایب و قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه باید بهره گرفت.

وی با اشاره به قرار گرفتن 50 درصد از مسائل مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در مشهد تاکید کرد: دستگاه های ذیربط از جمله اداره اتباع و مهاجرین خارجی، دادگستری، ثبت احوال، فرمانداری مشهد، نیروی انتظامی و دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی باید در راستای قانونمند کردن ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی کمیته تخصصی تشکیل دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: این کمیته تخصصی - کاربردی - عملیاتی باید با استفاده از یافته ها و تحقیقات موجود، برای آینده برنامه ریزی کرده و مسائل مربوط به ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی را پیگیری کند.

رشید با اشاره به ثبت چهار هزار و 261 مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی و سه هزار و 58 مورد ازدواج با اتباع عراقی در خراسان رضوی گفت: این آمار حاکی از ضرورت توجه جدی دولت به این امر در مشهد است.

وی با اشاره به چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و اینکه ایران باید تا سال 1404 کشوری برخوردار از نهاد مستحکم خانواده باشد، افزود: دستگاه های اجرایی و خصوصا آموزش و پرورش باید با این رویکرد برنامه های میان و بلند مدت خود را تدوین کنند.

در این جلسه نمایندگان سازمان آموزش و پرورش، دادگستری و سازمان تبلیغات اسلامی مجموعا 9 طرح را برای تصویب تقدیم جلسه نمودند که همه این طرح ها تصویب شد.

کارگروه آموزشی مهارت های زندگی و معیارهای انتخاب همسر، دایر بودن مدارس شبانه روزی در روزهای پایانی هفته، اجرای طرح رحمت (شاخه دانش آموزی) و طرح حضور طلبه های خواهر در خوابگاه های شبانه روزی دختر و بازآموزی علما از جمله طرح های سازمان آموزش و پرورش بود که در این جلسه به تصویب رسید.

نماینده سازمان دادگستری طرح مشاوره جهت کاهش آمار طلاق و جلوگیری از اضمحلال خانواده در استان را ارائه داد و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیز طرح آموزش خانواده های مبلغین را مطرح کرد.