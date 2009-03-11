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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

هیدینک:

پیروزی بر یوونتوس در تورین کار دشواری است

پیروزی بر یوونتوس در تورین کار دشواری است

مربی هلندی تیم فوتبال چلسی با ابراز رضایت از صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، پیروزی بر یوونتوس در زمین این تیم را امری دشوار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دیدار دیشب موفق شد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 3 بر 2 مقابل یوونتوس به برتری برسد و راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شود.

هیدینک در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: بازی در زمین یوونتوس کار ساده ای نیست. ما در این دیدار آغاز خوبی نداشتیم و در خیلی از موارد ، توپ و زمین را به حریف باختیم. اما آنچه باعث خوشحالی من شده این است که بازگشت خوبی به بازی داشتیم.

وی افزود: می دانستیم که نباید بترسیم و به این باور برسیم که می توانیم گل بزنیم. در نیمه نخست توسط اسین به گل رسیدیم و در نیمه دوم دروگبا گل مهمی را برای تیم ما به ثمر رساند. او تعهدش را به باشگاه نشان داد و اینکه مدافعان حریف با حضور او شب آرامی ندارند.

کد مطلب 847843

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