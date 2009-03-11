پیروزی بر یوونتوس در تورین کار دشواری است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دیدار دیشب موفق شد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 3 بر 2 مقابل یوونتوس به برتری برسد و راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شود.

هیدینک در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: بازی در زمین یوونتوس کار ساده ای نیست. ما در این دیدار آغاز خوبی نداشتیم و در خیلی از موارد ، توپ و زمین را به حریف باختیم. اما آنچه باعث خوشحالی من شده این است که بازگشت خوبی به بازی داشتیم.

وی افزود: می دانستیم که نباید بترسیم و به این باور برسیم که می توانیم گل بزنیم. در نیمه نخست توسط اسین به گل رسیدیم و در نیمه دوم دروگبا گل مهمی را برای تیم ما به ثمر رساند. او تعهدش را به باشگاه نشان داد و اینکه مدافعان حریف با حضور او شب آرامی ندارند.