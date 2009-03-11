70 درصد روستاهای چناران تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند

جعفر تفکر در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: در آینده نزدیک سایت تلفن همراه در شهرستان چناران بیش از 85 درصد از روستاهای چناران را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه برای برقراری هر سایت تلفن همراه مبلغ 165 میلیون تومان هزینه نیاز است، تصریح کرد: شش سایت چناران، هاشمی نژاد، پارک وحدت، گلبهار، اخلمد و پارک صنعتی طوس از جمله اقدامات انجام شده در توسعه شبکه تلفن همراه بوده است.

تفکر گفت: توسعه مرکز تلفن در شهر چناران از 10 هزار شماره به 12700شماره افزایش یافته است.

وی افزود: توسعه مرکز سید آباد از هزار شماره به 1500 شماره و توسعه شبکه کابلی به طول 9 کیلومتر در سال جاری انجام شده است.

وی به مرکز مخابرات شهر گلمکان اشاره کرد و گفت: مرکز گلمکان در توسعه سوئیچ از هزار شماره به 1500شماره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: انجام فیبر نوری به طول 38 کیلومتر از چناران به بقمچ و به طول 11کیلومتر از بقمچ به اندیشش و گاش و 10 کیلومتر از بقمچ به گاه از دیگر خدمات به روستاییان است.

تفکر گفت: سایت ارتباط شهر جدید گلبهار از شهر چناران تامین می شود.

رئیس اداره مخابرات چناران به توسعه اینترنت در چناران اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک با توسعه پهنای باند اینترنت در چناران پرسرعت می شود.

وی در پایان از راه اندازی خط پرسرعت ADSLدر شهرک صنعتی چناران در سال آینده خبر داد.