ایران نماد وحدت و حرکت هماهنگ امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد که در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نطق میان دستور سخن می گفت، با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت خاتم الانبیاء (ص) تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران نماد وحدت و پیوند منسجم و حرکت هماهنگ امت اسلام در بازگشت به آموزه های حیات بخش دین مبین اسلام است.

نماینده مردم قزوین در خانه ملت تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مشعلی فروزان در امت اسلام است که زمینه ساز وحدت آحاد پیروان پیامبر اکرم (ص) بوده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، وحدت پیروان پیامبر در جمهوری اسلامی ایران را از برکات ماندگار انقلاب برشمرد و تصریح کرد: آرمان های بلند استقلال، عزت امت اسلام و آزادی سرزمین فلسطین رمز وحدت و انسجام امت اسلامی است.

رئیس جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در جریان جنگ 22 روزه، خاطر نشان کرد: در جریان حملات وحشیانه ایادی استکبار به غزه و لبنان عزت و استقلال مردان، زنان و جوانان غیور مردم فلسطین را شاهد بودیم و امروز جمهوری اسلامی ایران با شعار حمایت از مردم مظلوم فلسطین نماد وحدت آزادی خواهان جهان است.

نایب رئیس اول مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با حضور همکارانی از پیروان مذهب اهل سنت و پیروان ادیان آسمانی در جایگاه عزت و اقتدار قرار گرفته و نمادی برجسته از وحدت ملت ایران در پاسداری از برکات ماندگار انقلاب اسلامی است.