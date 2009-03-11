تمایز سلولهای بنیادین مغز استخوان توسط محققان ایرانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سلولهای بنادین مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان (hBMSCs) توانایی بالقوه‌ای در تمایز به برخی از سلول‌ها نظیر سلول‌های چربی، استخوانی و کبدی را دارند.

هدف از این پژوهش که توسط مریم جزایری در قالب رساله دکتری تخصصی ارائه شد، در مرحله اول بهینه سازی شرایط کشت سلول جهت تمایز سلولهای مزانشیمال مغز استخوان به سلولهای آندوتلیال و سپس ارزیابی بیان شاخصهای اختصاصی آندوتلیال جهت تایید سلولهای تمایز یافته و تغییرات بیان پروتئین بتا- کاتنین در طی روند تمایز بود. هدف بعدی توانایی سلولهای آندوتلیال تمایز یافته در تشکیل شبکه مویرگری در in vitro و in vivo و نیز تغییرات فراساختاری در سلولهای تمایز یافته بود.

بدین منظور ابتدا سلولهای مزانشیمی از مغز استخوان افراد سالم اهدا کننده جداسازی شدند و تایید حضور مارکرهای سطحی آنها توسط روش فلوسیتومتری انجام شد.

سپس بهینه سازی شرایط کشت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای آندوتلیال در حضور فاکتور رشد اندوتلیال عروق (VEGF) و فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) انجام شد.

جهت تایید سلولهای تمایز یافته از روشهای ایمونوسیتوشیمی، فلوسیتومتری و RT-PCR استفاده شد و روش های الایزا، وسترن بلات و فلوسیتومتری برای تعیین تغییرات بیان پروتئین بتا- کاتنین در روزهای مختلف تمایز مورد استفاده قرار گرفتند.



سپس قابلیت سلولهای تمایز یافته در ایجاد شبکه مویرگی (توبولوژنر) روی بسترژل ماتریکس خارج سلولی (ECM) در in vitro بررسی شد و تغییرات فراساختاری سلولها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.



در مطالعه in vivo سلولهای تمایز یافته 24 ساعت قبل از تزریق به بافت زیر جلدی موش با مارکر BrdU نشاندار شدند و پس از یک ماه از نمونه های بافتی رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی double staining به عمل آمد.

نتایج حاصل نشان داد که حدود 85 درصد سلولهای تمایز یافته توانایی تشکیل شبکه شبه مویرگی را روی بستر نیمه جامد ECM دارا بودند و نیز مطالعات فرا ساختاری سلولهای تمایز یافته نشان داده بود که این سلولها دارای ارگان های اختصاصی آندوتلیال هستند. همچنین سلولهای تمایز یافته توانایی شرکت در توبولوژتز را در سیستم in vivo دارد بودند.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ویژگیهای بیوشیمیایی و مرفولوژیکی سلولهای آندوتلیال تمایز یافته از سلولهای بنیادین مزانشیمی در ارتباط با خصوصیات فراساختاری سلولهایی است که توانایی تشکیل شبکه های مویرگی را دارند. از سویی دیگر کاهش بیان پروتئین بتا- کاتئین همزمان با تمایز به عنوان شاخصی برای شروع تمایز است.