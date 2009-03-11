به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ بندیکت شانزدهم طی روزهای 9 تا 15 ماه می به اردن، فلسطین و سرزمینهای اشغال شده فلسطین سفر کرده و به اماکنی می رود که مسیح رفته است.

براساس اعلام واتیکان هدف رهبر کاتولیکها از دیدن اماکن اسلامی فلسطین نشان دادن همبستگی خود با مسلمانان است.

اسقف اعظم آنتونتو فرانسو سفیر پاپ در شهر قدس اظهار داشت: دیدار پاپ از اماکن مهم اسلامی دستورالعمل سفر پاپ به خاورمیانه است.

روابط مسلمانان و واتیکان به دنبال سخنرانی سال 2006 بندیکت شانزدهم در آلمان و ارتباط اسلام به خشونت به تیرگی گرایی به دنبال واکنشهای جهان اسلام وی از به وجود آمدن این واکنشها ابراز تأسف کرد.

واتیکان همچنین به عنوان بخشی از برنامه های این سفر از مقامات رژیم صهیونیستی خواسته به مسیحیان فلسطین از غزه بتوانند در مراسم عشای ربانی پاپ در بیت لحم حضور داشته باشند.

مقامات مسیحی اظهار داشتند که انتظار می رود 40 هزار نفر در مراسم عشای ربانی پاپ که در شهر ناصره برگزار می شود حضور یابند.

مسیحیان فلسطین اقلیت بسیار کوچکی هستند که جوامع آنها به شدت تحت تأثیر نرخ تولد پایین و مهاجرت قرار گرفته است.

