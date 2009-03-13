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۲۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۹

75 میلیارد ریال به کنارگذر چناران اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری چناران با بیان اینکه کنارگذر چناران به طول 13.5 کیلومتر از پروژه های ملی است، گفت: برای احداث این کنارگذر 75 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

ناصر خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: کنارگذر چناران در دهه فجر سال جاری کلنگ زنی شد که در این مدت بیش از 5 کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره راه و ترابری چناران تصریح کرد: اعتبار لازم برای کنار گذر اختصاص یافته است که قرارداد با پیمانکار بسته شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این قرارداد، کنارگذر با مشکلاتی از قبیل تملک اراضی از سوی آستان قدس رضوی و ... مواجه شد که با درایت مسئولین استانی و ملی حل شده و خواهد شد.

خانزاده با اشاره به هدف از احداث کنارگذر چناران کرد و گفت: با توجه به اینکه جاده بین المللی سنتو از ترافیک سنگینی برخوردار است ضرورت احداث کنارگذر را داشت.

وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی گفت: راههای چناران به راههای شهری و روستایی تقسیم می شوند که بزرگراه سنتو از راههای شهری و جدیدا راههای شهر گلمکان نیز به این اداره واگذار شده است.

وی افزود: راه بین شهری چناران راه ترانزیتی و بین المللی است و از لحاظ ایمن سازی اهمیت زیادی نسبت به دیگر شهرستانها دارد و اعتبار به جهت نگهداری راهها به خصوص این راه بین شهری لازم است.

وی افزود: کل راههای بین شهری آسفالت شده که 45 کیلومتر بزرگراه و 18 کیلومتر محور قدیم چناران است و از 648.5کیلومتر راه روستایی 280 کیلومتر آسفالت شده و مابقی خاکی هستند.

خانزاده گفت: برای نقاط دور از جمله روستاهای گروه، بقمچ و گاه برای ارتباط ایمن مردم راه ساخته شده و این اداره مشکلات راههای ارتباطی روستاهها دور  را برطرف می کند.

رئیس اداره راه و ترابری چناران به پرو ژهای در دست اقدام اشاره کرد و افزود: روکش آسفالت جاده قوچان چناران ، راه روستاهای پایه، بقمچ، حکیم آباد و بهمن جان از پروژه های مهم در دست اقدام این اداره است.

وی افزود: جهت ایمن سازی راهها در سال 87 سه دستگاه پل هوایی نصب شده و تقاطع حادثه خیز نیز اصلاح شده است.

خانزاده ادامه داد: به منظور رسیدگی به زائرین امام رضا(ع) راهدارخانه سید آباد افتتاح خواهد شد.

وی به احداث نیمه تمام میدان بزرگ ورودی چناران اشاره کرد و گفت: شهرداری چناران جهت احداث میدان ورودی شهر چناران هیچ گونه استعلام و توافقی با اداره کل راه و ترابری انجام نداده و این اداره با احداث این میدان در ورودی شهر موافق نیست.

رئیس اداره راه و ترابری چناران افزود: بر اساس تجربه ای که اداره راه در حوادث و تردد در سطح کشور دارد احداث این میدان با حوادث زیادی روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه میزان عبور اتومبیل از جاده چناران در هر چهار تا شش ثانیه یکبار اتفاق می افتد، احداث این میدان موجب بروز حوادثی خواهد شد.

کد مطلب 847858

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