100 نفر از مددجویان شبانه روزی بهزیستی ترخیص موفقیت آمیز داشتند

به گزارش خبرنگار مهر ، ظاهر رستمی در آیین تجلیل از 200 زن سرپرست خانوار توانمند شده بهزیستی که صبح روز چهارشنبه در حوزه هنری برگزار شد افزود: در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان بهزیستی در سال 87 هیچ وام گرفته نشده است و تنها از سرمایه های داخلی بهزیستی با هدایت و مدیریت صحیح در قالب کارگروههای تخصصی و فنی بهره گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه هنر مدیریت در این است که از حداقل امکانات بهترین استفاده شود افزود: تنها نباید به فکر سرمایه، بودجه و اعتبار خارج از مجموعه باشیم اگر از سرمایه های داخلی خود بهزیستی با یک مدیریت خوب بهره ببریم می توانیم خروجیهای خوبی داشته باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: برای اینکه نتیجه ایجاد اشتغال برای مددجویان به شکست نرسد باید مددکاران بهزیستی بر اساس تصمیمگیریهای اصولی و کارشناسی مددجویان را تا انتهای راه راهنمایی و همراهی کنند.

رستمی با اشاره به اینکه در سال جاری سازمان بهزیستی بر توانمندسازی زنان خود سرپرست و مددجویان شبانه روزی و معلولین اقدامات مهمی انجام داده است گفت: با ارائه آموزش به 50 نفر از معلولین و صرف 70 هزار تومان هزینه توانستیم برای این تعداد ایجاد اشتغال کنیم.

به گفته وی مددجویان در مسیر یادگیری و آموزش نباید در پی کاریابی باشند و بخش اجتماعی بهزیستی باید به این مسئله توجه داشته باشد.