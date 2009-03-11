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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

در سال جاری؛

100 نفر از مددجویان شبانه روزی بهزیستی ترخیص موفقیت آمیز داشتند

100 نفر از مددجویان شبانه روزی بهزیستی ترخیص موفقیت آمیز داشتند

مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه امسال شاهد ترخیص موفقیت آمیز 100 نفر از مددجویان شبانه روزی بهزیستی بوده ایم گفت: حداقل در سال 500 نفر از محل سرمایه های داخلی بهزیستی می توانند شاغل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، ظاهر رستمی در آیین تجلیل از 200 زن سرپرست خانوار توانمند شده بهزیستی که صبح روز چهارشنبه در حوزه هنری برگزار شد افزود: در راستای ایجاد  اشتغال برای مددجویان بهزیستی در سال 87 هیچ وام گرفته نشده است و تنها از سرمایه های داخلی بهزیستی با هدایت و مدیریت صحیح در قالب کارگروههای تخصصی و فنی بهره گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه هنر مدیریت در این است که از حداقل امکانات بهترین استفاده شود افزود: تنها نباید به فکر سرمایه، بودجه و اعتبار خارج از مجموعه باشیم اگر از سرمایه های داخلی خود بهزیستی با یک مدیریت خوب بهره ببریم می توانیم خروجیهای خوبی داشته باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: برای اینکه نتیجه ایجاد اشتغال برای مددجویان به شکست نرسد باید مددکاران بهزیستی بر اساس تصمیمگیریهای اصولی و کارشناسی مددجویان را تا انتهای راه راهنمایی و همراهی کنند.

رستمی با اشاره به اینکه در سال جاری سازمان بهزیستی بر توانمندسازی زنان خود سرپرست و مددجویان شبانه روزی و معلولین اقدامات مهمی انجام داده است گفت: با ارائه آموزش به 50 نفر از معلولین و صرف 70 هزار تومان هزینه توانستیم برای این تعداد ایجاد اشتغال کنیم.

به گفته وی مددجویان در مسیر یادگیری و آموزش نباید در پی کاریابی باشند و بخش اجتماعی بهزیستی باید به این مسئله توجه داشته باشد.

کد مطلب 847861

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