دختران و زنان مسلمان تاتارستان آموزه های اسلام را تبلیغ می کنند

زنان مبلغ مسلمان تاتارستان از سن 15 تا 60 ساله به رقابتی برای تبلیغ اسلام در گردهمایی های مختلف جوانان می پردازند که قرار است برنده این تبلیغهای سازنده به کشور ترکیه سفر کند. دختران و زنان مسلمان در این برنامه جوانان را از خطرات و مضرات الکل، مخدر، دخانیات و خودکشی آگاه می کنند، شرکت کنندگان در این برنامه باید لحن و حرکات متقاعد کننده ای داشته و سخنرانیهای خود را به زبان تاتار ارائه دهند.

مفتی قفقاز خواستار سوزاندن کتابهای افراط گرایانه شد

رئیس مرکز هماهنگی های مسلمانان شمال قفقاز با تأکید بر ضرورت تهیه فهرست کتابهای افراط گرایانه در روسیه یادآور شد این کتابها نه تنها باید ممنوع شوند بلکه باید جمع آوری و سوزانده شوند. این درحالی است که پیشتر مسلمانان روسیه اظهارداشتند این فهرست تنها کتابهای اسلامی را هدف گرفته و بسیاری از کتابها به اشتباه در این فهرست وارد شده اند.

درخواست تبیین مشکلات خشونت در خانواده از سوی مبلغان

وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان از ائمه مساجد و مبلغان خواست در منبرهای خود مشکلات خشونت خانواده در جامعه عربستان را تبیین و در مورد حقوق زنان، کودکان و حمایت از آنها اطلاع رسانی کنند و جایگاه زن به عنوان خانه دار و مربی کودکان را یادآور شوند. این وزارت خواستار بررسی نتایج خشونت خانواده شد که ضررهای جبران ناپذیری به بنیان خانواده می زند و این منبرها نقش مهمی در اطلاع رسانی و آگاهی دهی دارند.

برگزاری دوره های آموزشی برای مبلغان یمن و عربستان

در پی انعقاد توافقنامه میان وزارت اوقاف و ارشاد یمن و وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان دوره های آموزشی برای مبلغان و خطیبان برگزار می شود. این دوره های آموزشی اهمیت قرآن کریم، علوم، سنت نبوی، اخلاق را مورد توجه قرار می دهند.

تأسیس نخستین دانشگاه کاتولیک در اردن

در پی سفر پاپ بندیکت شانزدهم به سرزمینهای اشغالی قرار است در سفر به اردن، سنگ بنای نخستین دانشگاه کاتولیک اردن در این کشور گذاشته شود. با توجه به افزایش حضور مسیحیان در جامعه اردن، این دانشگاه به منظور بر آورده کردن نیازهای علمی مسیحیان ساخته می شود.