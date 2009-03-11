7 پیشنهاد برای ارتقای روابط اقتصادی، سیاسی کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد که به عنوان رئیس دهمین اجلاس اکو سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه مجمع ما توانمندی های فرهنگی، سیاسی به ویژه اقتصادی فراوانی دارد. این توان در بین کشورهای عضو اکو در حدی است که می توان با اتکا به آن بر مشکلات منطقه و حتی جهان غلبه کرد.

وی افزود: ملت های ما در بحث علم و فرهنگ متعالی و شکوفایی تمدن امروز با توان بالا و موثری می توانند در راستای حل مشکلات جهان گام بردارند.

احمدی نژاد ادامه داد: وسعت کشورهای عضو اکو و همسایگان آن که بیش از 8 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر می باشد و از سویی دیگر دارای شرایط آب و هوایی خاص می باشد می تواند با استفاده از استعدادهای خود و برقراری روابط دوستانه و برادرانه در تمامی زمینه ها گام های مثبتی بردارد.

رئیس دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو تصریح کرد: سازمان اکو ظرفیت خوبی برای همکاری ها فراهم آورده و کشورهای منطقه اکو نیز آماده معاملات سیاسی، اقتصادی با اکو هستند. همه شرایط برای تقویت همکاری ها و حل مشکلات و چالش هایی که همه با آن مواجه هستیم به خصوص مقابله با تاثیرات منفی نظام سیاسی بین الملل فراهم است.

رئیس جمهور کشورمان گفت: امروز می توانیم با همکاری یکدیگر تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و بر مشکلات غلبه کنیم.

احمدی نژاد یادآور شد: با طراحی های نو می توانیم بر آسیب های غیر عادلانه بین المللی شرایط اقتصادی مطلوبی را ایجاد نماییم. شرایط کنونی و نقش همکاری های منطقه ای در حال حاضر مهمترین و تعیین کننده است. حرکت اکو امروز بالنده و قدم های بلند وموثری خوشبختانه تا کنون برداشته است.

وی با تقدیر و تشکر از دوره ریاست علی اف رئیس جمهور آذربایجان گفت: اقدامات بسیار خوبی در دوره نهم صورت گرفت که از جانب همه اعضا از رئیس جمهور آذربایجان تشکر می کنم.

حفظ حقوق ملت ها بر اساس نظام عدالت بین الملل، پیشرفت ملت ها، ارائه سازوکارهای مناسب برای معادلات بین کشورهای عضو، ایجاد سازوکار مناسب برای معامله بر اساس واحد پول رایج کشورهای عضو به طور چند جانبه و دو جانبه، فرایند دستیابی به ارز واحد در معاملات و تجارت بین اعضا با یکدیگر، ایجاد شعب بانک توسعه و تجارت اکو در بین کشورهای اعضا، بالا بردن حجم تجارت میان کشورهای عضو، گسترش همکاری های دبیرخانه اکو 7 پیشنهادی بود که دکتر احمدی نژاد با عهده دار شدن ریاست دهمین دوره اجلاس سران کشورهای عضو اکو ارائه کرد.