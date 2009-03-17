مظاهر مصفا مشغول مقابله و تصحیح "جوامع الحکایات" است

دکتر مظاهر مصفا شاعر، مصحح و استاد بازنشسته زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: جوامع الحکایات صد باب دارد که تاکنون 92 باب را به اتفاق همسرم مقابله و تصحیح کرده‌ایم و هم اکنون مشغول تصحیح 8 باب باقیمانده این کتاب هستیم.

وی افزود: تصحیح این کتاب را از زمان ریاست ناتل‌خانلری در بنیاد فرهنگ ایران شروع کردیم اما بعد از تغییر مدیریت در این سازمان به دلایلی در ادامه کار وقفه افتاد و تا به امروز طول کشید.

به گفته مصفا این کتاب که متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع ارویات نام دارد مجموعه‌ای هشت جلدی است که تاکنون 6 جلد این کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است و دو جلد دیگر پس ازپایان کار تصحیح منتشر خواهد شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه تصریح کرد: جوامع الحکایات یکی از معتبرترین متون فارسی است که سدیدالدین محمد‌بن‌محمد عوفی در سال ۶۳۰ هجری قمری نوشته است.

جوامع الحکایات بزرگترین اثر قرن هفتم هجری ایران است که مشتمل بر معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی و سندی از تاریخ تمدن و ادبیات و علوم انسانی است. نکته های اخلاقی، اجتماعی، دینی، تاریخی در این کتاب فراوان است. عوفی در داستانهای این کتاب از رفتار اجتماعی وتعدی و تجاوز پادشاهان و امیران و حاکمان و بعضی از مدعیان شریعت و طریقت انتقاد کرده است. این کتاب که یکی از متنهای معتبر فارسی است و یک دوره تاریخ از آغاز آفرینش تا پایان دوره ی خلفای عباسی را در بر می گیرد.

عوفی در هنگام حمله مغولان به ایران به هندوستان گریخت. بعداز فرار به سند رفت و به دربار ناصرالدین قباجه از حاکمان غوریه را یافت. سرانجام به دستور همین پادشاه نگارش "جوامع الحکایات و لوامع الرویات" را شروع و به نام وزیر شاه تمام کرد.

از این کتاب تاکنون تصحیح زیادی منتشر شده است که جوامع الحکایات، تصحیح دکتر بانو مصفا (انتشارات بنیاد فرهنگ ایران)، منتخب جوامع الحکایات برای دبیرستان‌ها(تصحیح مرحوم ملک‌ الشعرای بهار،انتشارات وزارت فرهنگ)، جوامع الحکایات (چاپ افست از نسخهٔ خطی مرحوم محمد رمضانی)، جوامع الحکایات( تصحیح جعفر شعار، انتشارات دانشسرای عالی تهران) و جوامع الحکایات در دو جلد( تصحیح دکتر محمد معین، انتشارات دانشگاه تهران) از جمله این آثار است.

تاکنون شش جلد از "متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات" محمدبن محمد عوفی، با مقابله و تصحیح امیربانو(مصفا) امیری فیروزکوهی ، مظاهر مصفا از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه بازار کتاب شده است.