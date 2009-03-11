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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

همایش هنر در محیط در گناوه برگزار می‌شود

همایش هنر در محیط در گناوه برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی در استان بوشهر و ساحل گناوه همایشی با عنوان "هنر در محیط " برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره مجسمه‌های شنی اعلام کرد این همایش هر شب و در مدت برپایی نمایشگاه‌های این جشنواره با موضوعات مختلف هنری و گردشگری برگزار می‌شود.

همایش هنر در محیط با حضور اعضای هیئت انتخاب و هنرمندان شرکت‌کننده در جشنواره‌ی شنی و هنر محیطی برپا می‌شود‌ و هر شب یک نفر درباره مقوله هنر در محیط، مجسمه‌های شنی و هنر محیطی سخن می‌گوید.

بهروز دارش، طاهر شیخ‌الحکمایی، کوروش گلناری، محمدرضا ذبیح الله‌زاده و کامبیز صبری کار انتخاب و داوری  آثار نخستین جشنواره بین‌المللی "مجسمه‌های شنی خلیج فارس، صلح و دوستی ملل" را به عهده ‌دارند.

این جشنواره به دبیری احمد نادعلیان از 25 اسفند‌ سال جاری همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در بندر گناوه آغاز می‌شود و تا 10 فروردین 88 میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 847868

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