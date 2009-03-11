شفیعی تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در یک برج ادامه دارد و تا هفته آینده در این لوکیشن هستیم. ساخت موسیقی را به زودی خواجه‌امیری شروع می‌کند و یک ترانه هم برای تیتراژ مجموعه می‌خواند.

وی افزود: تمام بازیگران تا امروز مقابل دوربین رفته‌اند و بازی آتیلا پسیانی از پنجم فروردین شروع می‌شود. تصویربرداری تمام بخش‌ها در تهران انجام می‌شود و تا آخر تیرماه ادامه دارد. خشایار موحدیان تدوین را انجام می‌دهد تا مشکلی برای پخش نباشد.

روناک یونسی، صبا کمالی، پوریا پورسرخ، شهرام عبدلی، مریم سلطانی، نفیسه روشن، لیندا کیانی، اسماعیل سلطانیان و آرش مجیدی تعدادی از بازیگران مجموعه 52 قسمتی "آشفتگی" هستند که هر قسمت آن 30 دقیقه است.

فیلمنامه را سعید نعمت‌الله نوشته و داستان درباره زنی به نام خجسته (یونسی) است که برای پیدا کردن همسرش به تهران می‌آید اما گرفتار ماجراهایی می‌شود. این مجموعه تابستان 88 از شبکه سه پخش می‌شود و دومین کار روتین مقدم پس از "نرگس" است.

سایر عوامل عبارتند از تصویربردار: امیر معقولی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی، صدابردار: فرشید احمدی، چهره‌پرداز: حسین صالحیان، مشاور فیلمنامه: محمدرضا شجاعی، مشاور کارگردان: الهام غفوری، روابط عمومی: محمدرضا داودی، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تولید: سیدحسین یعقوبی، دستیار کارگردان: افشین سنگچاپ.

مقدم مجموعه‌های "پیامک از دیار باقی"، "پرواز در حباب"، "دریایی‌ها"، "اغما"، "ریحانه"، "عروج" و "روز حسرت" را کارگردانی کرده است.