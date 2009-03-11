به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الحاقی به لایحه بودجه 88 کل کشور مصوب کردند به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارایی و بهره وری، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیر دولتی اقداماتی انجام شود .

طبق مصوبه مجلس بر اساس یکی از این اقدامات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی کند که حداقل 40 درصد از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستاییان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بیمه گر موظف شدند سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجرا کنند، هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند حداقل 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجرای پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مجاز شد در هر جا که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت کند.