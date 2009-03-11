20 هزار دانش آموز مازندرانی متقاضی عمره مفرده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آقاجانپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در استانداری افزود: یک پنجم جمعیت دانش آموزی استان عضو تشکل های سازمان دانش آموزی هستند.

وی خاطر نشان کرد: اولین گروه زائران عمره دانش آموزی استان، چهارم فروردین ماه به سفر حج اعزام می شوند.

مدیر سازمان دانش آموزی مازندران با تاکید بر تشکیل کارگروه پشتیبانی عمره دانش آموزی در استان تصریح کرد: متاسفانه 15 درصد دانش آموزان مازندران متقاضی عمره دانش آموزی از تمکن مالی برخوردار نیستند.

آقاجانپور خواستار افزایش تعداد دانش آموزان اعزامی از مازندران به عمره مفرده تا 720 نفر طی سال 1390 شد یادآورشد: تسهیلات قرض الحسنه از شش میلیون به هشت میلیون ریال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 110 هزار نفر از دانش آموزان مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی کشور به عمره مفرده مشرف می شوند افزود: سهم مازندران در سال جاری 240 دختر و 240 دانش آموز پسر است.

آقاجانپور بیان داشت: غنی سازی معنوی و تربیتی اوقات فراغت دانش آموزان، تقویت درسی، اخلاقی، رفتاری، پوشش اسلامی، تاثیرپذیری و نقش الگویی اعضای خانواده، حضور فعال و مستمر در فعالیت های اجتماعی و مذهبی و تقویت ایمان و تقوی الهی و اعتماد به نفس در دانش آموزان از اثرات و نتایج عمره دانش آموزی است.

وی خاطر نشان کرد: فراهم سازی زمینه لازم جهت تبادل آموزه های دینی متناسب با نیازهای قشر جوان و نوجوان، آشنایی دانش آموزان، اولیا و مسئولان عمره دانش آموزی و تقویت روحیه تحقیق و پژوهش پیرامون امور دینی در نسل جوان و نوجوان از اهداف برگزاری عمره مفرده است.