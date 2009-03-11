19 بازیکن به تیم واترپلو جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم جوانان از روز 23 اسفند به مدت 5 روز زیر نظر نون کواکویچ سرمربی تیم های ملی و داود رضا سلطانی، کامبیز رخشانی مهر (مربیان تیم جوانان) در استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.



نفرات دعوت شده به ششمین اردوی تیم واترپلو جوانان به این شرح است :

محمد کریمی ، محمد حسین محمدی ، سالار عیسی بیگلو ، محمد عباسی (زنجان) ، امیر حسین برایی ، سعید چهاب دار(فارس) معین اسماعیل پور (گیلان) ، آرش نسیمی شاد ، بهزاد رنجبر (خراسان رضوی) مالک ضیایی (اصفهان) آرش حاتمی (کهکیلویه و بویر احمد) امین صالح نژاد ، حسام جعفری ، محمود غلام نژاد (خوزستان) امیر دهداری ، عطا برخورداری ، علیرضا سلطانی ، مهدی دایی تقی (تهران) مسعود توپچی (آذربایجان شرقی)



کامبیز رخشانی مهر مربی تیم واترپلو جوانان کشورمان با اشاره به برپایی 5 مرحله اردوی آماده سازی این تیم اظهار داشت : تیم جوانان در حال حاضر در شرایط آمادگی مطلو بی به سر می برد و بازیکنان به هماهنگی تیمی مناسبی دست یافته اند و در اردوی ششم تلاش خواهیم کرد با پیگیری تمرینات بر آمادگی ملی پوشان بیفزایم .

مسابقات انتخابی واترپلو قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا ) از 10 اردیبهشت ماه سال 88 با حضور 6 کشور قزاقزستان ، قطر، عربستان ، کویت ، ازبکستان و تیم جوانان کشورمان برگزار خواهد شد . مرحله نهایی مسابقات واترپلو جوانان جهان شهریور ماه سال آینده با حضور 24 تیم برتر جهان در کرواسی برگزار خواهد شد.