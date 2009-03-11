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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

19 بازیکن به تیم واترپلو جوانان دعوت شدند

19 بازیکن به تیم واترپلو جوانان دعوت شدند

19 بازیکن به مرحله ششم اردوی تدارکاتی تیم واترپلو جوانان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم جوانان از روز 23 اسفند به مدت 5 روز زیر نظر نون کواکویچ سرمربی تیم های ملی و داود رضا سلطانی، کامبیز رخشانی مهر (مربیان تیم جوانان) در استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

نفرات دعوت شده به ششمین اردوی تیم واترپلو جوانان به این شرح است :
محمد کریمی ، محمد حسین محمدی ، سالار عیسی بیگلو ، محمد عباسی (زنجان) ، امیر حسین برایی ، سعید چهاب دار(فارس) معین اسماعیل پور (گیلان) ، آرش نسیمی شاد ، بهزاد رنجبر (خراسان رضوی) مالک ضیایی (اصفهان) آرش حاتمی (کهکیلویه و بویر احمد) امین صالح نژاد ، حسام جعفری ، محمود غلام نژاد (خوزستان) امیر دهداری ، عطا برخورداری ، علیرضا سلطانی ، مهدی دایی تقی (تهران) مسعود توپچی (آذربایجان شرقی)

کامبیز رخشانی مهر مربی تیم واترپلو جوانان کشورمان با اشاره به برپایی 5 مرحله اردوی آماده سازی این تیم اظهار داشت : تیم جوانان در حال حاضر در شرایط آمادگی مطلو بی به سر می برد و بازیکنان به هماهنگی تیمی مناسبی دست یافته اند و در اردوی ششم تلاش خواهیم کرد با پیگیری تمرینات بر آمادگی ملی پوشان بیفزایم .

مسابقات انتخابی واترپلو قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا ) از 10 اردیبهشت ماه سال 88 با حضور 6 کشور قزاقزستان ، قطر، عربستان ، کویت ، ازبکستان و تیم جوانان کشورمان برگزار خواهد شد . مرحله نهایی مسابقات واترپلو جوانان جهان شهریور ماه سال آینده با حضور 24 تیم برتر جهان در کرواسی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 847878

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