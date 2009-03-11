جوابیه میراث فرهنگی و توضیحات مهر در خصوص تخریب خانه آقازاده اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور آمده است: احتراما پیرو درج خبری با عنوان " خانه تاریخی آقازاده اردبیل با خاک یکسان شد" در مورخ 16/12/87 در آن خبرگزاری خواهشمند است توضیحات ذیل وفق قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردد.

" موضوع تخریب خانه آقازاده اردبیل آنگونه که در خبر مذکور القا شده مربوط به حال نیست بلکه این بنا در سال 85 توسط مالک آن و به صورت شبانه،‌ عامدانه و آگاهانه تخریب شده است که پس از بازدید عوامل یگان حفاظت در تاریخ 10/10/85 موضوع به امور حقوقی ارجاع و کارشناسان بلافاصله اقدامات حقوقی لازم را انجام داده اند.

نهایتا در تاریخ 3/10/86 دادنامه به شماره 723 موضوع کلاسه 676- 103/86 از شبعه 103 کیفری اردبیل صادر و نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و جبران خسارت وارده محکوم شد.

روز پنجشنبه مورخ 15/12/87 دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در جلسه تقدیم بودجه سال 88 شهرداری اردبیل در شورای شهر با اشاره به موضوع خانه آقازاده خطاب به اعضای محترم شورای شهر اردبیل در طرحهای جدید شهرسازی مدنظر قرار گرفته و از آثار تاریخی با ارزش محافظت شود.

ایشان در سخنان خود خانه آقازاده را مثال زده و گفته است به رغم اینکه صاحب ملک به زندان و جبران خسارت وارده محکوم شده است‌ ولی نمی توان دوباره خانه را به حالت اولیه برگرداند. اما متاسفانه خبرگزاری مهر با گزینش جهت دار و تحریف آشکار سخنان دادستان نسبت به چاپ مطلب دلخواه خود اقدام نموده و موضع را به نحو دیگری بازتاب داده است".

توضیحات مهر

بی شک خبرگزاری مهر بنا به رسالت اصیل اطلاع رسانی همواره به اهداف متعالی اطلاع دقیق و انجام رسالت خبری شفاف تاکید داشته و بر حسن انجام این رسالت خود با رعایت اصل امانت داری و صداقت پافشاری می‌ کند. خبرگزاری مهر با اعتقاد بر این اصل پایدار که "خبر انتقال دهنده واقعیت است" به انتقال اخبار واقعی و گزارش وقایع به صورت شفاف و صریح اقدام کرده و به این اصل پایبند است.

در خصوص اعلام خبر تخریب خانه قدیمی "آقازاده" از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و درج این خبر در خبرگزاری مهر باید اشاره کرد که برخلاف ادعای مطروحه از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور این خبر به هیچ عنوان تحریف و جعل نگردیده و جهت دار هم نیست . در تولید و انتشار خبر فوق نیزهیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در جلسه فوق با اشاره بر لزوم حفظ آثار تاریخی و ملی نه به عنوان مثال و نمونه بارز بلکه با شفافیت و صراحت بیان از تخریب کامل خانه آقازاده طی دو روز و عدم واکنش جدی و به موقع سازمان میراث فرهنگی استان انتقاد کرده و به زمان وقوع این واقعه نیز اشاره نکرده است.

بی گمان درج این خبر در خبرگزاری مهر القا کننده وقوع این اتفاق در زمان حال و یا هر زمان دیگری نبوده بلکه گوینده خبر با بیان صریح این جمله که "خانه ‌آقازاده طی دو روز با خاک یکسان شده است" و در پی آن با اشاره به محل این بنا در میدان عالی قاپو به صراحت اعلام کرد که این خانه در روز روشن و جلوی چشم شهروندان با چهار دستگاه لودر تخریب شده است.

دادستان محترم عمومی اردبیل حتی بعد از درج این خبر و در گفتگوی شفاهی با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا این اثر در آثار ملی کشور ثبت شده بود؟ عدم ثبت این خانه قدیمی در آثار ملی را نیز قابل بررسی و بحث دانست و اذعان داشت که اگر خانه آقازاده از سوی سازمان میراث فرهنگی استان در فهرست آثار ملی ثبت می شد بی شک احتمال وقوع این حادثه به صفر می رسید.

بنا به اعلام سازمان میراث فرهنگی استان خانه تاریخی آقازاده در اردبیل در سال 85 توسط مالک این بنا و به صورت شبانه،‌ عامدانه و آگاهانه تخریب شده و پس از گزارش این موضوع به امور حقوقی و نهایتا در پی شکایت سازمان میراث فرهنگی استان،‌ دادگاه کیفری اردبیل در سال 86 طی حکمی بانی تخریب این خانه را به تحمل دو سال حبس تعزیری و جبران خسارت وارده محکوم کرده است.