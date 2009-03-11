مؤسسه وقف و میراث الاقصی از حفاری دو زیرگذر جدید در نزدیکی مسجدالاقصی توسط صهیونیستها خبر داد که به منظور تسهیل رفت و آمد یهودیان انجام می‌شود.

صهیونیستها دو زیرگذر جدید برای اتصال به مسجدالاقصی حفر می‌کنند



مؤسسه وقف و میراث الاقصی طی اطلاعاتی جدید کشف کرد که طول یکی از این دو زیرگذر 56 متر و دیگری 22 متر است که منطقه شرف فلسطین در قدس را - که صهیونیستها ساکنانش را از سال 1967 وادار به مهاجرت کرده و خانه های آنها را تخریب کردند و اینک منطقه یهودی نامیده می شود - به دیوار البراق مسجدالاقصی مرتبط کند. صهیونیستها تصمیم دارند در این زیرگذرها پله برقی نصب کنند.

این مؤسسه یادآور شد: این اقدامها با هدف تسهیل رفت و آمد یهودیان و گردشگران بیگانه برای حضور در دیوار البراق و مسجدالاقصی انجام می شود تا ضمن یهودی سازی منطقه بتوانند بیشتر بر مسجدالاقصی و اطراف آن تسلط داشته باشند.

این مؤسسه جهان اسلام، عرب و ملت فلسطین را به ضرورت مبارزه سریع با این طرحهای یهودی دعوت کرد و گفت: ما امروز بیانیه ها و محکومیتهای بسیاری را شاهد هستیم اما باید اقدامی اجرایی برای نجات مسجدالاقصی و قدس داشته باشیم. این زیرگذرها با هدف ارائه آثار تاریخی موهوم عبری برای گردشگران یهودی تعبیه می شوند.

مؤسسه الاقصی نسبت به حمله فعالیتهای افراطی یهودیان هشدار داد

پیروی حمله حدود 30 نفر از افراطیهای یهودی به مسجدالاقصی در صبح روز دوشنبه، مؤسسه وقف و میراث الاقصی با صدور بیانیه‌ای نسبت به هتک حرمت مسجدالاقصی هشدار داد. یکی از نگهبانان نزدیک باب الرحمة مسجدالاقصی متوجه حضور جمعی از افراطیهای یهودی شد که راهی مسجدالاقصی می‌شوند تا شعائر دینی خود را برگزار کنند.

این نگهبان فوری مسئولان وزارت اوقاف فلسطین را در جریان قرار داد و پلیس حاضر شد. در حالی که یهودیان از تمامی بخشهای مسجدالاقصی دیدن کردند و نگهبانان صهیونیست نیز از آنها حمایت به عمل آوردند.

همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) صهیونیستها مانع اقامه شعائر دینی مسلمانان شدند، اما افراطیهای یهودی شعائر دینی خود را در مسجدالاقصی اقامه کردند به طوریکه مشاجره‌های کلامی میان آنها رخ داد. با فرا رسیدن میلاد حضرت محمد (ص) پلیس صهیونیستی محدودیتهای خود را برای شهروندان فلسطینی به‌ویژه جوانان تشدید کرد و ضمن بازرسی و تجسس هویت آنها، از وارد کردن غذا حتی برای کودکان به مسجدالاقصی ممانعت کرد. نیروهای امنیتی تجسس دقیق شهروندان فلسطین را از ترس هجوم فلسطینیها به مناسبت عید پوریم یهودیان انجام می‌دهند.

ایستگاههای رادیویی محلی اعلام کردند که صهیونیستها به مدت سه روز در مسجدالاقصی مراسم ویژه عید پوریم برگزار می‌کنند و در نوار غربی و قدس تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته‌اند.

مؤسسه وقف و میراث الاقصی نیز بیانیه‌ای فوری صادر کرده و طی آن نسبت به هتک حرمت مسجدالاقصی هشدار داد و از اهالی قدس و فلسطین خواست تا به مسجدالاقصی آمده و به صورت دائمی در مسجدالاقصی بمانند.

مفتی قدس تخریب خانه‌های فلسطینیها را محکوم کرد

محمد حسین اقدامات صهیونیستها به منظور یهودی‌سازی کامل قدس، تخریب خانه‌های فلسطینیها و در ادامه حفر دو زیرگذر در نزدیکی مسجدالاقصی را محکوم کرد. شیخ محمد حسین مفتی اعظم سرزمین قدس و فلسطین با اشاره به اینکه طی طرح صهیونیستها بیش از 1 هزار و 500 نفر آواره و از خانه های خود طرد شده اند، اظهار داشت: طی این اقدامات 55 خانه شهروندان فلسطینی تخریب شد تا امکانات و تسهیلات ویژه برای یهودیان جایگزین شود.

وی در ادامه حفاری و ساخت زیرگذر در نزدیکی و در بخش زیرین مسجدالاقصی را که بزرگترین تهیدد برای آن به شمار می رود، محکو م کرد و گفت: این اقدامات به منظور محاصره مسجدالاقصی و یهودی سازی قدس انجام می شود .

مفتی اعظم قدس تمامی دولتها، سازمانها و مؤسساتی که داعیه دار صلح هستند را مخاطب قرار داد و خواست تا برای نجات قدس و مسجدالاقصی بکوشند.

جمعه هرهفته فرصتی برای اعلام انزجار از تعرضات صهیونیستی است

مسلمانان شهر قدس روز جمعه هر هفته را فرصتی برای بیان خشونت و اعلام انزجار خود نسبت به تعرضات بی‌سابقه رژیم اشغالگر در شهر تاریخی و اسلامی قدس می‌دانند. مسلمانان شهر قدس در روز جمعه هر هفته با سیاست تعرض به خانه های فلسطینها، تاریخ و مقدسات مسلمانان مخالفت کرده و با مشارکت در فعالیتهای اعتراضی انزجار خود را اعلام می کنند. آنها در هر منطقه مقدس نشانه های مقاومت و پایداری ملت خود را می بینند و عزم خود را برای احقاق حق خویش جزم می کنند.

نماز جمعه نیز مناسبتی ویژه است که هزاران نفر از شهروندان فلسطین از شهرها، روستاها و استانهای مختلف به مسجدالاقصی آمده و در آن جمع می شوند و تمام خطبه نماز جمعه را که مانند بیانیه ای سیاسی دارای ارزش و اعتبار است، می‌شنوند، به طوریکه خیابانهای قدس و اطراف مسجدالاقصی مملو از نمازگزارانی می شود که برای آزادی قدس و مسجدالاقصی تلاش می کنند. با وجود انبوه نمازگزاران در اطراف مسجدالاقصی، صهیونیستها تمام تلاش خود را به کار می برند که بر ائمه و خطیبان مسجدالاقصی فشار آورند تا به مردم اطلاع رسانی نکرده و واقعیتهای این شهر اسلامی را تبیین نکنند. چرا که سیاست یهودی سازی قدس با واکنشهای بسیاری همراه است.

صهیونیستها از ترس مسلمانان تدابیر شدید امنیتی خود را طی این ایام توسعه می دهند و مانع کوچکترین حرکت و واکنش آنان می شوند و محدودیتهایی برای نمازگزاران ایجاد می کنند. به طوریکه تنها افرد 40 سال به بالا می توانند در مسجدالاقصی نماز بخوانند. زمانیکه صهیونیستها با وجود اشتیاق مسلمانان به گروه جوان این کشور اجازه نمی دهند در مسجدالاقصی نماز بخوانند آنها در خیابانهای اصلی تجمع کرده و در اطراف آن نماز می خوانند و با این کار از یک سو بر حقانیت مسجدالاقصی و شهر خود تأکید می کنند و از سوی دیگر رسانه های گروهی را از تدابیر شدید امنیتی صهیونیستها و ممانعت آنها از اقامه نماز با خبر می کنند.

با این حال دیگر نمازگزاران با راهپیماییهای متعدد در اطراف مسجدالاقصی علیه نژادپرستی و اشغالگران انزجار خود را از صهیونیستها اعلام می کنند. اما اینک تهاجم بی سابقه اشغالگران به قدس، خانه ها، ساکنان آن و خیابانهای فلسطین در قدس افزایش یافته است که وحدت همگان اعم از مؤسسات، شخصیتهای رسمی و ملی، رهبران دینی مسلمان و مسیحی را می طلبد. در حالی که نهضت مقاومت فلسطین در همه زمینه‌ها ادامه دارد و امیدوارند تا جوامع بین المللی با همراهی مؤسسات مختلف مانع از ادامه تعرضات صهیونیستها در مسجدالاقصی و شهر مقدس قدس شوند.

قرضاوی خواستار موضعگیری جهان اسلام در مورد یهودی‌سازی قدس شد

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان نسبت به تأسیس شهری یهودی‌نشین در اطراف مسجدالاقصی هشدار داد و از رهبران جهان اسلام خواست تا با موضع‌گیری یکپارچه طرح صهیونیستها را متوقف کنند. شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان دیروز طی درخواستی فوری از رهبران جهان اسلام خواست تا به سرعت و با بهره گیری از یک موضع واحد، فعالیتهای رژیم اشغالگر در بیت المقدس را متوقف و از سوی دیگر بر مجامع بین المللی فشار آورند تا مانع از ادامه طرح یهودی سازی قدس شوند.

شیخ یوسف القرضاوی اظهار داشت: آنچه که در منطقه بستان در قدس اشغالگی در حال وقوع است از طرحهای گسترده یهودی سازی است که طی دوره های اخیر بی سابقه بوده است. صهیونیستها سعی در اخراج مسلمانان از منطقه بستان و تخریب باب المغاربه که به دیوار غربی مسجدالاقصی چسبیده را دارند و در صدد ساخت شهری یهودی نشین هستند تا یهودیان را در آن اسکان دهند.

اسلام "زن" را مسئول تربیت و هدایت بشر می‌داند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت 8 مارس (18 اسفندماه) روز جهانی زن به نقش اساسی و محوری زن در بنیان خانواده، تربیت و انسان‌سازی اشاره کرد و گفت: اسلام جایگاه ارزشمند و شایسته‌ای برای زن قائل است. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای به مناسبت 8 مارس (18 اسفندماه) روز جهانی زن، ضمن تبریک به تمامی زنان به این مناسبت، اظهار داشت: زن نقش اساسی در بنیان خانواده دارد، اما گاهی اوقات نقش محوری او در جامعه نادیده گرفته می شود. به طوریکه زن در موقعیت مادری نقش حساسی در تربیت و رشد کودکان دارد تا ارزشهای معنوی و اخلاقی را در کودک ایجاد و به او بیاموزد که حق را از باطل و راه درست را از خطا تشخیص دهد.

احسان اوغلو در این بیانیه آورده است: اگر چه در گذشته زنان تنها به عنوان خانه دار محسوب می شدند، اما اینک در تمامی زمینه ها فعالیت می کنند و نهادهای بین المللی نیز به این مسئله معترف هستند، علاوه بر این قوانین و قانونگذاریهای ملی در کشورهای مختلف از زن و نقش او در جامعه حمایت می کنند. متأسفانه قوانین گذشته و تصورات نادرست که امروز هم در برخی از کشورها وجود دارد، به تبعیض میان زن و مرد و تضعیف جایگاه او دامن می زند که این خود خطرناک ترین مسئله و خشونت علیه او محسوب می شود.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه اسلام نگاهی همه جانبه به زن دارد، گفت: تعالیم دین اسلام با تمام توان با خشونت علیه زن مبارزه می کند. از این رو سازمان کنفرانس اسلامی نیز از جایگاه زن و نقش آن حمایت کرده و یکی از اهداف مندرج در برنامه های خود را حمایت از جایگاه زن قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه در برنامه های سازمان اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به وضعیت زنان و در مجموع مبارزه با تعرضاتی که زنان با آن رو به رو هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است، از همه نهادها و سازمانهای مختلف به ویژه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درخواست کرد به تطبیق شایسته برنامه های خود با سازمان به منظور بیداری و اطلاع رسانی به وضعیت زنان اقدام و با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی بررسی شدند

بیست و یکمین همایش شورای عالی امور اسلامی مصر با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 اسفندماه در قاهره برگزار شد. طی این همایش مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام در زمینه اهدای عضو مورد بررسی قرار گرفتند.

در این همایش که از 5 تا 8 مارس ( 15 تا 18 اسفندماه) در قاهره برگزار ‌شد، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی بررسی شدند. مسائل فلسطین و راههای مبارزه با افراط گرایی جهانی، اشاعه تسامح میان تمدنها و فرهنگها، ایجاد ارتباط میان آنها و بررسی مسائل حقوق بشر و راههای تحقق صلح از دیگر موضوعات مورد بررسی این همایش بودند.

نوگرایی در اندیشه‌های اسلامی بر عهده علمای مسلمان است

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه نوگرایی در اندیشه اسلامی را باید به علما و متفکران سپرد که با مسائل عصر و رسالت اسلام آشنا هستند، گفت: باید علوم دین را همانگونه که علمای پیشین چون امام محمد غزالی احیا کرده‌اند احیا کرد و خطابه‌های دینی را توسعه داد. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی در قاهره با عنوان "نوگرایی در اندیشه اسلامی" اظهار داشت: تمدن اسلام جایگاه بسیار مهمی دارد، اما مسائل خارجی تعالیم و آموزه های اسلامی را مورد هدف قرار می دهند.

وی با بیان اینکه رسالت اسلام توسعه و پیشرفت است، تصریح کرد: دین در زندگی مردم و جامعه مسلمانان نقش اساسی و اصلی دارد و شرایط زندگی، سنتهای هستی و قوانین طبیعت را توسعه و گسترش می دهد. از این رو بقای دین و ادامه آن با اهتمام به این شرایط در حال توسعه است. باید از بیداری اصول دین و مقاصد واقعی آن در حل مشکلات عصر بهره مند شد و علوم دین را همانگونه که علمای پیشین چون امام محمد غزالی احیا کرده اند احیا و خطابه های دینی را توسعه داد. آنچه که در قرآن و فقه آمده رفع مشکلاتی است که با هدف تحقق تمدن و تجدد وضعیت مسلمانان و صلاح امور آنها و انسجام با اصول اعتقادی آنها انجام می گیرد.

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر نیز در همایش مذکور اظهار داشت: اسلام با اشکال و انواع مختلف به نوگرایی دعوت می کند، از این رو تجدد در اندشه اسلامی مخالفت با اساس و تعالیم اسلامی نیست بلکه همه شرایع آسمانی به علم، حق و مبارزه با جهل دعوت می کنند. ادیان آسمانی مردم و امتهای خود را بر اساس حق و اشاعه علم به نوگرایی دعوت می کنند. مسلمانان در تمامی زمینه ها چون اقتصاد، سیاست، کشاورزی، صنعت و مسائل دیگر باید نوگرا باشند و به انسانها خدمت کنند.

پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی با اشاره به اینکه تجدد در اندیشه اسلامی از آغاز اسلام وجود داشته و تا قیامت هم ادامه دارد، اظهار داشت: نوگرایی در اندیشه اسلامی موضوعی جدید نیست بلکه نوگرایی در اندیشه و زندگی و تمامی ابعاد مختلف و زمینه های متعدد را شامل می شود.

نوگرایی دینی از عقلی حکیم و مدبر بر می‌آید

مدیرکل آیسیسکو با اشاره به اینکه اسلام به تفکر و اندیشیدن فرا می‌خواند و نوگرایی نیز از عقلی حکیم و مدبر بر می‌آید، گفت: دین تجدید پذیر نیست، بلکه فهم مردم از دین، زندگی، تفسیر و تأویل آنها از احکام شریعت اسلام نو می‌شوند. عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" با اشاره به اینکه نوگرایی در تمامی زمینه های زندگی ضروری است و باید در زمینه تمدن نیز به منظور ارتقای جایگاه امت اسلام نوگرایی صورت گیرد، اظهار داشت: در عصر معاصر استفاده از دستاوردهایی که با دین مخالف نیست، مانند ریسمان محکمی است که باید به آن چنگ زد.

مدیرکل آیسیسکو با تأکید بر اینکه نوگرایی به منظور توسعه و پیشرفت زندگی امت اسلام قابل استفاده است، گفت: اسلام به تفکر و اندیشیدن درباره هستی به منظور فهم و درک امور تشویق می کند و می خواهد که در زندگی به صورت مستمر نوگرایی رخ دهد، زیرا عقل نیرویی نوگرا است و نوگرایی از عقلی حکیم و مدبر بر می آید و ضرورت زندگی است. از سوی دیگر هدف از اجتهاد دستیابی به مفاهیم غربی نیست، بلکه استفاده مثبت و سازنده از آن در چارچوب ویژگیهای دینی، فرهنگی و تمدنی اسلام است .

مدیر کل سازمان آیسیسکو با تأکید بر اینکه جوامع اسلامی به اجتهاد و نوآوری نیاز بسیاری دارند و اجتهاد زمینه های فقهی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، تمدنی را شامل می شود، تصریح کرد: دین تجدید پذیر نیست، یعنی نمی توان در آن نوگرایی ایجاد کرد بلکه فهم مردم از دین، زندگی، تفسیر و تأویل آنها از احکام شریعت اسلام نو و جدید می شوند. حال آنکه دین همان دین است.

گفتگو و احترام متقابل ادیان راهکار مبارزه با مشکلات امروز است

شرکت‌کنندگان در همایش شورای عالی امور اسلامی در مصر خواستار ایجاد پل گفتگو و تفاهم میان فرهنگهای شرق و غرب بر اساس احترام متقابل و درک مشترک برای مبارزه با مشکلات بین‌المللی شده و انتساب اسلام به ترور و خشونت را ظلمی بزرگ در حق اسلام خواندند.

محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر خواستار ایجاد پل گفتگو و تفاهم میان پیروان فرهنگهای شرقی و غربی بر اساس احترام متقابل و درک مشترک برای مبارزه با تغییرات بین المللی شد و اظهار داشت: جهان امروز با بحرانهایی چون بحران اقتصادی مواجه است که نباید بر مسائل دیگر تأثیرگذار باشد .

احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر نیز در این همایش ضرورت گفتگو میان شرق و غرب بر اساس احترام متقابل را مورد توجه قرار دارد و افزود: تمدن اسلام در ساخت تمدنها تشریک مساعی کرده و غرب نیز باید به آن اعتراف کند. علت کینه میان شرق وغرب درگیری سیاسی در گذشته و حال حاضر است که صورت ذهنی نادرستی از مسلمانان در میان غربیها ارائه کرده و رسانه های گروهی غرب نیز به این امر دامن زده اند.

وی ضمن انتقاد از وضعیت تعامل غرب با فرهنگ اسلام و شرق و انتساب آن به ترور و خشونت، آن را ظلمی بزرگ در حق اسلام خواند و خواستار مبارزه با این مسئله و فعال سازی گفتگو و تصحیح افکار نادرست از اسلام شد.

شیخ شکرالله بن همت پاشازاده رئیس شورای عالی مسلمانان قفقاز در آذربایجان نیز گفتگوی فرهنگها را وسیله ای برای از بین بردن آثار منفی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی خواند و تصریح کرد: اسلام بر اشاعه مشورت، حقوق بشر، مساوات، تحکیم همکاری برای مبارزه با فقر و خشونت تکیه می کند.

جهان اسلام از ضعف اطلاعاتی برخی مبلغان و به روز نبودن آنها رنج می‌برد

شرکت‌کنندگان در همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر مهمترین مشکل امروز جهان اسلام را ضعف برخی علما و به روز نبودن آنها عنوان کرده و گفتند: هدف از تجدد و نوگرایی نگاه به واقعیتهای حال حاضر و اجتهاد در شریعت اسلام است. دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر در همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" با اشاره به اینکه تجدد اندیشه اسلامی یعنی تجدد در فهم متون شریعت اسلام، اظهار داشت: هدف از تجدد و نوگرایی نگرش واقعیتهای حال حاضر و اجتهاد در شریعت اسلام است.

حمدان مزروعی رئیس شورای کل امور اسلامی و اوقاف کویت طی این همایش با اشاره به اینکه امت اسلام نیاز شدیدی به نوگرایی اندیشه دارد، اظهار داشت: ما در همه زمینه ها چون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری و فرهنگی به سرعت در حال پیشرفت هستیم و هدف ما تمسک به دین و رضایت خداوند است. هدف از بیان تجدد خطابه دینی انتخاب خطابه ای است که با زندگی در زمان معاصر ما متناسب باشد. نوگرایی در خطابه دینی تنها در خطبه های نماز جمعه و یا مساجد مورد بهره برداری نیست بلکه اهمیت آن بیشتر است زیرا وسیله ارتباطی با امت بوده و کوتاهی درباره آن جایز نیست. شبکه های ماهواره ای و اینترنت از وسایل جدید هستند که جزئی از تجدد خطابه های دینی به شمار می روند.

علمای مسلمان از اندیشه‌های طلایه‌داران نوگرایی اسلامی استفاده کنند

شرکت‌کنندگان در همایش شورای عالی امور اسلامی مصر از علما و اندیشمندان مسلمان خواستند تا در علوم اسلامی و فقه از اندیشه‌های طلایه‌داران تجدد اسلامی چون سید جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده استفاده کنند. بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" در حالی 18 اسفندماه به پایان رسید که بیانیه‌ای نیز صادر شد و در آن

شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت توسعه تدریس علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاههای کشورهای اسلامی با استفاده از گنجینه‌های میراث اسلامی، از علمای مسلمان خواستند تا به منظور توسعه و گسترش مفاهیم شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها و دولتها از اسناد علمی اسلامی و آثار تارخی کشورهای اسلامی که در مراحل مختلف تاریخی به دست آمده استفاده کنند.

شرکت‌کنندگان اهمیت تلاشهای علمی نوگرایان اسلامی و طلایه داران تجدد اندیشه اسلامی چون سید جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده را یاد آور شده و گفتند که علما و اندیشمندان باید از شیوه و روش آنها در بررسی علوم اسلامی و فقه و علم بهره‌مند شوند و با اعتدال و میانه‌روی مسائل و مشکلاتی که امت اسلام با آن مواجه است را رفع کنند.

گفتگوی فرهنگها و تمدنها اخلاق انسانی را ارتقا می‌بخشد

شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی "گفتگوی تمدنها" در عربستان، ایجاد گفتگو میان تمدنها، فرهنگها و ادیان مختلف را مقدمه‌ای ضروری برای ارتقای اخلاق انسانی خوانده و یادآور شدند: گفتگو خدمت‌رسانی به بشر و اهتمام به کرامت انسانی را افزایش می‌دهد.

خالد محمد عنقری وزیر آموزش عالی عربستان به نیابت از عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در همایش "گفتگوی تمدنها" که از شنبه 17 اسفندماه در ریاض آغاز شد اظهار داشت: دعوت به گفتگو با پیروان ادیان و تمدنهای مختلف تبعات مثبت و سازنده ای به همراه دارد. به طوریکه در گفتگو تفاهم، تقریب و شناخت تمدنها ایجاد می شود و زمینه های توسعه صداقت، همبستگی، مساوات، حفظ کرامت انسانی و مکارم اخلاقی را فراهم می آورد. نیاز به گفتگو به عنوان وسیله ای برای خدمت رسانی به بشر افزایش یافته است.

وزیر آموزش عالی عربستان با تأکید بر اینکه حقوق بشر به دین و اعتقادات دیگران احترام می گذارد، افزود: در این ارتباط نتایج مثبتی به دست می آید که تبیین چهره واقعی اسلام، تحقق اعتدال و میانه روی به منظور رفع مشکلات انسان و تحقق صلح و آرامش از آنها خواهند بود.

سعید بن فایز سعید رئیس دانشکده گردشگری و آثار باستانی دانشگاه ملک سعود عربستان ایجاد گفتگو را آغاز انسجام اخلاقی خواند و تصریح کرد: جوامع انسانی بر اساس عدالت و فرهنگ شکل گرفته اند و مسئله صلح و کرامت انسان و مبارزه با خشونت، ترور و افراط که کرامت انسانی را تهدید می کند، اهمیت بسیاری دارد.

همایش بین‌المللی "گفتگوی تمدنها" با هدف تحکیم تفاهم و تقریب میان ملتها و تأکید بر ارزشهای مشترک از 17 اسفندماه در عربستان آغاز شد و تا سه روز ادامه دارد. کارشناسانی از کشورهای مختلف به ویژه فرانسه محورهایی چون صلح و آینده، جلوگیری از خشونت و ترور و افراط را بررسی می کنند.

مبارزه با بحران تمدنی کنونی نیازمند نهادهایی قوی است

شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی "گفتگوی تمدنها" در عربستان، تشویق بر حمایت و ادامه گفتگوی تمدنها را جهت تفاهم میان ادیان و تمدنها یادآور شده و گفتند: تأسیس شورا یا مؤسسه‌ای دائمی برای رفع تهدید تمدنها و بحرانهای کنونی آن ضروری است. شارل سان پرو مدیر مرکز رصد ژئوپولیتیک فرانسه در همایش "گفتگوی تمدنها" که از شنبه 17 اسفندماه در ریاض آغاز شد با اشاره به اینکه این همایش زمینه‌ای برای درک و شناخت اسلام و تمدن اسلامی به شمار می‌رود، اظهار داشت: تشویق بر حمایت و ادامه گفتگوی تمدنها جهت تحکیم و تثبیت تفاهم میان ادیان و همکاری میان تمدنها امری اساسی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مردم فرانسه با جهان اسلام از قرون وسطی رابطه مستحکمی داشته‌اند، تصریح کرد: همکاری میان تمدنها و حمایت از تنوع ملتها و فرهنگ ضرورت تأسیس شورا یا مؤسسه‌ای دائمی را یادآور می‌شود تا بحرانهای کنونی را که تهدیدی برای تمدنها به شمار می‌رود رفع کند.

عبدالله عثمان مدیر دانشگاه ملک سعود عربستان افزود: تشویق به گفتگو و فعال سازی آن با دیگران در ایجاد پل ارتباطی و تبادل فرهنگی میان ملتها و دولتها اهمیت بسیاری دارد.

برتران سفیر فرانسه در عربستان به نیابت از نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در این همایش اظهار داشت: کشورهای اسلامی از کشورهایی هستند که بر دین تمرکز کرده و سعی در اعتدال و میانه روی و تبیین جایگاه اسلام دارند. از سوی دیگر بحرانهای مالی بین المللی نیازمند بازنگری ارزشها و اخلاق است تا جبران شوند. در حالی که همه ملتها نیازمند ایجاد نظامی اقتصادی هستند که بر ابعاد انسانی، اخلاقی و احترام به کرامت انسانی تکیه دارد.

ترکی فیصل سخنگوی اصلی همایش با اشاره به اینکه این همایش تلاشی برای تحکیم و تثبیت تفاهم و گفتگو و تقریب میان ملتها است، از آن به عنوان فرصتی برای اشاعه صلح، تسامح، عدالت، حفظ کرامت انسانی یاد کرد و افزود: تبادل فکری و فرهنگی بسیاری میان مسلمانان و فرانسویان وجود دارد که باید بیش از گذشته تعمیق یابند.

عربستان نباید تاریخ اسلام را به بهانه مبارزه با خرافات از بین ببرد

در پی تصمیم عربستان مبنی بر تخریب و از بین بردن آثار تاریخی مسلمانان به منظور مبارزه با خرافات و بدعت، مفتی مصر از بین بردن آثار تاریخی نبوی را به شدت رد کرد و گفت: آثار تاریخی اسلام در این کشور ارزشمند و نادر بوده و نشانه تاریخ اسلام و مسلمانان هستند. علی جمعه مفتی مصر از بین بردن آثار تاریخی حضرت محمد (ص) در عربستان را به شدت رد کرد و گفت: برخی علمای این کشور درخواست کرده اند اماکن تاریخی این شهر به علت مبارزه با خرافات و بدعت تخریب شوند.

وی خواستار باقی ماندن اماکن تاریخی و دینی امت اسلام شد و تصریح کرد: هیچ‌کس اندیشه از بین بردن آثار نبوی را قبول نمی کند، زیرا آنها آثار بزرگ، ارزشمند و نادری هستند که نشانه تاریخ امت و اسلام به شمار می روند. باید همه ما مسلمانان متحد شده و به جای آنکه آنها را از بین ببریم، از آنها حفاظت کنیم.

علی جمعه با بیان اینکه همه مسلمانان اماکن تاریخی را محترم می دارند اما کسی جز خداوند تقدیس نمی شود، افزود: علمای مسلمان به ویژه در عربستان باید چگونگی برخورد و تعامل با این آثار را تشریح کنند تا از تقدیس آنها جلوگیری به عمل آید نه آنکه به منظور مبارزه با بدعت و خرافات، تاریخ امت اسلام را از بین ببرند. ما باید آثار تاریخی نبوی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.



احمد عمر هاشم رئیس کمیته دینی پارلمان مصر اندیشه از بین بردن آثار تاریخی نبوی در عربستان را رد کرد و خواستار حفظ آثار ارزشمند اسلامی و حمایت از تاریخ و تمدن اسلامی شد.

چندی پیش شیخ احمد غامدی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر منطقه مکه در عربستان خواستار از بین بردن 6 مکان تاریخی که جنبه بدعت دارند، شد. علمای عربستان با بیان اینکه این اماکن محلی برای افزایش بدعت و خرافات شده اند، خواستار تخریب و یا مسدود شدن آنها در طول سال شدند. حال آنکه برخی دیگر از علمای این کشور به کار گرفتن کارمندان متخصص در نزدیکی این اماکن و اطلاع‌رسانی و تبیین و روشنگری از سوی آنها را عاملی برای کاهش جنبه‌های خرافی این اماکن خواندند.

استقبال از کتابهای محمد عابد الجابری در نمایشگاه کتاب عربستان

کتابهای محمد عابد الجابری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض با استقبال رو به رو شده و پیش‌بینی می‌شود آنها در این نمایشگاه از پرفروش‌ترین کتابها باشند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربستان که از سه‌شنبه 3 مارس (13 اسفندماه) آغاز شده، در آن آثار متنوع فرهنگی، دینی و اندیشه ای به نمایش در آمده‌اند.

امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربستان در ریاض دوازده ساعت در شبانه روز یعنی از ساعت 10 صبح تا 22 شب باز است و 650 ناشر عربی و بین‌المللی از 27 کشور با حدود 250 هزار عنوان کتاب در آن شرکت کرده‌اند.

عبدالعزیز سبیل معاون وزارت فرهنگ و ارتباطات امور فرهنگی عربستان با اشاره به اینکه کتابهای نمایشگاه با موضوعات فرهنگی تاکنون با استقبال خوبی رو به رو شده‌اند، گفت: برجسته‌ترین موضوعات این نمایشگاه درباره قدس است که این شهر امسال به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب انتخاب شده است. جوان و فرهنگ کتاب، زن و تألیفات اسلامی، اندیشه از منظر اسلام و ارتباط فرهنگی میان اسلام و اروپا از محورهای دیگر این نمایشگاه است.

در کنار توجه به کتابهای نظری، کتاب "تجربه تألیف من" به قلم محمد عابد الجابری اندیشمند مراکشی با استقبال روبه رو شده است.

شورای امر به معروف عربستان توزیع کتابهای جابری را محکوم کرد

در پی استقبال از کتابهای اندیشمند مراکشی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض، شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان کتابهای وی را عامل انحرافات فکری خواند و گفت که آنها مورد تأیید نیستند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض که از 3 مارس ( 13 اسفندماه) به مدت ده روز فعالیتهای خود را آغاز کرده، مجالی برای جدال میان فرهیختگان به شمار می‌رود.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض زمینه‌ای برای جدالهای فرهنگی شده است، به طوری که هر ساله نمایشگاه با محدودیتها و جمع آوری برخی از کتابها رو به رو می‌شود. این در حالی است که کمیته سازمانی نمایشگاه پیش از توزیع کتابها در نمایشگاه آنها را بررسی و تأیید می‌کند. اما برخی از آثاری که از سوی کمیته سازمانی نمایشگاه مورد تأیید است، از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان تأیید نمی‌شود و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

قیروان؛ بخش مهم تمدن اسلام در شمال آفریقا

شهر قیروان بخش مهمی از تمدن اسلام و آغازگر اشاعه تمدن و فرهنگ اسلامی در آفریقا است و در تاریخ اسلام به عنوان شهری دینی و علمی شهرت دارد که امسال به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است. قیروان شهری است در تونس که در 160 کیلومتری تونس پایتخت این کشور قرار دارد و در دوران فتوحات اسلامی نقش استراتژیکی ویژه ای داشت.

عقبة بن نافع سر دار مسلمان، این شهر را در سال 50 هجری/ 670 میلادی که آغاز فتوحات اسلامی در آفریقا بود، فتح کرد. وی این شهر را به منظور استقرار مسلمانان ساخت تا بتواند اسلام را در آفریقا اشاعه دهد. از این رو این شهر مهمترین و قدیمی ترین شهرهای اسلامی بلکه نخستین شهر اسلامی در آفریقا است که در واقع آغازگر تاریخ تمدن اسلام در مغرب عربی است. وی زمانی که وارد این شهر شد اهالی قیروان را جمع کرد و گفت: "خداوند این شهر را سرشار از علما و فقها گرداند و با اسلام عزت یابد. پروردگارا این شهر را از هتک حرمت و آتش برحذر دار."

از ویژگیهای این شهر می توان به ساخت بیت الحکمه به عنوان نخستین دانشگاه اسلامی که مرکز تجمع اندیشمندان و علمای بزرگ جهان بود اشاره کرد که فعالیتهای علمی و فکری بسیاری در آن شکل می گرفت. به طوریکه شیخ سحنون و مالک بن انس علمای بسیاری را پرورش و رشد دادند.

هر چیزی در قیروان با عظمت و بزرگی اسلام ساخته شد. به ویژه مسجد عقبة بن نافع به عنوان بزرگترین آثار اسلامی در آفریقا به شمار می رود. این مسجد تاریخی با برخورداری از تزئینات زیبا و برجسته یکی از آثار باستانی و مفاخر مهم جهان اسلام است که نه تنها الگویی برای ساخت مساجد آفریقایی بود، بلکه بسیاری از معماران غربی نیز از آن الهام می گرفتند. مساحت مسجد در ابتدا بسیار کوچک بود، اما با گذشت زمان و با اهتمام خلفا و امرا در مراحل مختلف تاریخ اسلام تغییرات زیادی در آن ایجاد کردند.

همانطور که کوردوبا (قرطبه) در اندلس و فاس در مراکش نقشی اساسی و مرکز علمی بودند، قیروان نیز از نخستین مراکز علمی در آفریقا بود و نقش کلیدی در تدریس و پرورش و اشاعه علوم دینی داشت. معماری این شهر در دوران فاطمیها به اوج خود رسید به طوریکه بناهای تاریخی به منظور ارائه ابعاد معنوی علمی و معرفتی این شهر ساخته شد که در قرن 12 به شهری دینی تبدیل شد که فعالیتهای دینی آن در ماه مبارک رمضان و میلاد پیامبر اکرم (ص) بسیار برجسته بود.

با توجه به جایگاه برجسته اسلامی و تمدنی قیروان، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس دستور دارد برای نگهداری و حفاظت از شهر تاریخی و دینی قیروان طرحی ارائه دهند تا از بافت عمرانی آن محافظت کرده و از دستاوردهای تاریخی، تمدنی و اسلامی این شهر به خوبی حفاظت شود. همچنین طی این طرح مسجد عقبة بن نافع را بازسازی و ترمیم کرد.

مراسم "قیروان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام" آغاز شد

در پی انتخاب قیروان(در تونس) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009، برنامه‌ها و مراسم خاص این سال همزمان با میلاد پیامبر (ص) از یکشنبه 18 اسفندماه آغاز شد. مراسم ویژه این سال عصر دیروز یکشنبه 18 اسفندماه مراسم ویژه پایتخت فرهنگی قیروان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 با حضور رهبران سیاسی و دینی آغاز شد. در این مراسم عبدالله بن عبدالعزیز عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو)، شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و دیگر علمای مسلمان حضور داشتند.

در پی انتخاب قیروان(در تونس) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009، برنامه‌ها و مراسم خاص این سال جهت تبیین و تقدیر از نقش قیروان در توسعه فرهنگ و تمدن اسلام همزمان با میلاد پیامبر (ص) با بیش از 70 مراسم فرهنگی، دینی و علمی در قالب همایش، نشست، اجلاس و نمایشگاههای بین‌المللی در قیروان برگزار می‌شود.

مبلغان برزیل با شیوه صحیح معرفی پیامبر اسلام آشنا شدند

طی نشستی که از سوی مرکز بین‌المللی معرفی حضرت محمد (ص) برگزار شد، مبلغان مسلمان برزیل با شیوه معرفی پیامبر و تبیین اسلام برای غیرمسلمانان آشنا شدند. در این نشست که در شهر سائوپائولوی برزیل برگزار شد، بیش از 120 مبلغ، امام جماعت و مسئول مراکز اسلامی برزیل شرکت کردند.

با توجه به اینکه اقلیت مسلمان نیاز به گردهماییهای ویژه و نشستهای اسلامی دارند، این نشست به عنوان دوره آموزشی فرصتی برای ارائه چهره واقعی اسلام و معرفی حضرت محمد (ص) برای غیرمسلمانان نیز بود.

این نشست طی 3 جلسه برگزار شد، جلسه اول با عنوان "مسائل معاصر در سایه سیره نبوی"، جلسه دوم با عنوان "حوادث و عبرتها از سیره نبوی" و جلسه سوم با عنوان "چگونه سیره نبوی را برای غیر مسلمانان تبیین کنیم؟" 15 اسفند ماه برگزار شد.

با توجه به نیاز مسلمانان به دروس شرعی در کشورهای غیر اسلامی، این نشست با هدف برآورده کردن بخشی از نیازهای آنها برگزار شد. انجمن جهانی مسلمانان کمیته بین المللی معرفی حضرت محمد (ص) را به منظور هماهنگی و انسجام میان مؤسسات اسلامی که به معرفی اسلام در میان غیر مسلمانان فعالیت می کنند تأسیس کرد تا ضمن معرفی چهره واقعی اسلام در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، از آن در تمامی زمینه ها و با زبانهای مختلف دفاع کنند.

میلاد پیامبر اسلام در مصر با آیینهای سنتی خاصی همراه است

بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مصر به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی و اجرا می‌کنند . مصر نیز چون دیگر کشورهای اسلامی مراسم میلاد حضرت محمد (ص) را از امروزسه شنبه با همکاری وزارت اوقاف مصر و با مشارکت علمای مسلمان برگزار می کند.

شرکت کنندگان در این مراسم به ارائه چهره صحیح اسلام در میان کشورهای غیر اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف تمدن و فرهنگ اسلامی را مورد توجه قرار می دهند. برگزاری نشستهای دینی، کلاسهای درس در مساجد و برگزاری شبهای شعر دینی بزرگ به این مناسبت از اهمیت بسیاری برخوردار است و تمامی مردم سعی می کنند از این سخنرانیها بهره مند شوند.

مسلمانان مصر در این روز دارای آداب و رسومی هستند که ویژه این ایام است. از جمله اینکه در تمامی خیابانها و معابر مصر به مناسب میلاد خاتم الانبیاء شیرینی و حلواهای خاصی توزیع می کنند. مسلمانان از چند روز قبل خیابانها را آذین کرده و چراغانی می کنند. پاکیزگی در این روز در خیابان بسیار به چشم می خورد. تمامی مردم از مدتها قبل خود را برای برگزاری این روز آماده می کنند. جشنهای عروسی از رونق بسیاری برخوردار است. شیرینی ویژه ای که در این روزها تهیه می شود، شیرینی ولادت نام دارد که بیشتر به وسیله زنان خانه دار تهیه و در خیابانها و معابر مصر در استانها، شهرها و روستاها توزیع می شود.

غذاهایی که در این ایام به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) طبخ می شود نیز ویژه است. غذای این روز از گوشت و سبزیجات است و با طعم و ادویه خاصی تهیه می شود. خانواده های مصری از این غذا و شیرینی برای دخترانشان که تازه ازدواج کرده اند، می فرستند.

مراسم میلاد پیامبر اسلام در قدس برگزار ‌شد

با وجود افزایش سیطره صهیونیستها بر شهر تاریخی قدس و مسجدالاقصی، اما مسلمانان این شهر مصمم‌تر و باشکوه‌تر از پیش میلاد پیامبر خدا (ص) را از 19 اسفندماه برگزار کردند. اگرچه خانه های شهروندان فلسطینی تخریب شده و بناهای جدیدی جایگزین آنها می شوند، مسلمانان آواره و از سرزمین خود طرد شدند، زیرگذرهای جدید در زیر مسجدالاقصی حفر شده و خطر تخریب و فروپاشی این بنای مقدس را افزایش می دهد و اگرچه اشغالگران سیطره خود را بر مسجدالاقصی و شهر اسلامی قدس افزایش داده اند، اما اینها دلیلی بر عدم برگزاری مراسم میلاد رسول خدا (ص) نمی شود.

مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمانان و محل معراج پیامبر اکرم از اهمیت بسیاری نزد مسلمانان برخوردار است. به طوری‌که تمامی اشغالها و سیطره ها چیزی از عشق به پیامبر اکرم (ص) نمی کاهد و مانع ابراز احساسات مسلمانان شهر قدس به خاتم الانبیاء نخواهد شد. مسلمانان شهر قدس از دوشنبه 19 اسفندماه مراسم ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص) را برگزار کردند.

همایش "گفتگوی تمدنها" در کویت برگزار می‌شود

همایش "گفتگوی تمدنها" به منظور دستیابی به نقاط مشترک با وجود اختلافات فرهنگی از 11 مارس (21 اسفندماه) طی 2 روز در کویت برگزار می‌شود. همایش "گفتگوی تمدنها" از سوی ژاپن با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت تنظیم شده که حدود 70 نفر از فرهیختگان جهان اسلام، خاورمیانه، اروپا و جنوب شرقی آسیا در آن شرکت می کنند.

شرکت کنندگان در این همایش موضوعاتی چون میراث فرهنگی، چالشهای محیط زیست، راههای همکاری و ایجاد راه حل برای رفع بحرانها را بررسی می کنند. این همایش به تثبیت و تحکیم تفاهم متقابل میان ژاپن و کشورهای اسلامی پرداخته و ضمن تأکید بر نقاط مشترک، چگونگی دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز با وجود اختلافات فرهنگی را بررسی می کند.

نشست کمیته بین‌المللی معرفی اسلام برگزار شد

پنجمین نشست کمیته بین‌المللی معرفی اسلام وابسته به انجمن جهانی مسلمانان با هدف بهره‌گیری از تکنولوژی جدید برای معرفی اسلام در کشورهای غیر اسلامی، شنبه 17اسفندماه در عربستان برگزار شد. پنجمین نشست کمیته بین المللی معرفی اسلام وابسته به انجمن جهانی مسلمانان به ریاست عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن و در مقر کمیته در مدینه منوره برگزار شد.

معرفی اسلام، ضرورت معرفی اسلام و تبیین رسالت خاتم الانبیا، اصول و ارزشهای عظیم اسلام از موضوعات مورد بررسی در این نشست بودند. چگونگی تحقق تفاهم، همکاری، صلح، عدالت، امنیت برای بشر و همچنین بهره گیری از وسایل و تکنولوژی جدید به منظور معرفی اسلام و مسلمانان در جهان نیز طی این نشست بررسی شد.