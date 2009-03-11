عملیات راهداری جاده های خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ابراهیم صنیعی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حضور گسترده زائران بارگاه نورانی امام هشتم (ع) که در ایام نوروز به مشهد سفر می کنند، تمهیدات ویژه ای برای آرامش خاطر این عزیزان در جاده های استان اندیشیده شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: به طور قطع در روزهای ابتدایی سال آینده بار ترافیکی جاده های خراسان رضوی به شدت افزایش می یابد، برای جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی نیاز است که تدابیر ویژه ای اتخاذ شود تا نواقص موجود در جاده ها به حداقل برسد و هموطنان با راحتی بیشتری به مسافرت خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: عملیات راهداران جاده های خراسان رضوی از 21 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین سال 88 ادامه می یابد، در این ایام تیم های راهداری مستقر در جاده های خراسان رضوی به صورت آماده باش کامل خواهند بود.

در ادامه تاکید کرد: در ایام نوروز امسال 70 اکیپ راهداری و گشت نوروزی با استفاده از 193 نفر پرسنل این بخش به مسافران نوروزی خدمات ارائه می‌دهند.

صنیعی ادامه داد: همچنین روزانه 23 اکیپ سیار با استفاده از 94 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در جاده های استان خراسان رضوی حضور خواهند داشت و در تمامی ساعات شبانه روز آماده همکاری و یاری رساندن به هموطنان عزیز هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اقلیم آب و هوایی استان و احتمال بارش برف و باران در ایام تعطیلات نوروز اکیپ های برفروبی نیز در نقاط مختلف مستقر خواهند بود.

وی گفت: در این مدت 3 اکیپ نظارت ستادی بر عملکرد تیم های مختلف راهداری نظارت می کنند، ضمن اینکه توجیهات و توصیه های لازم به کارکنان این بخش شده است تا در مواقع لزوم همکاری همه جانبه با زایران را داشته باشند.

صنیعی خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت های اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی در ایام نوروز می‌توان به آماده کردن شبکه راه های استان از جمله طرح های خط کشی و لکه گیری در جاده ها و همچنین نصب و شستشوی علایم جاده ای اشاره کرد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد مسافران نوروزی شهر مشهد را با خاطره ای خوش ترک کنند و افزود: شماره ارتباطی 141 نیز به عنوان سامانه 24 ساعته اداره کل راه و ترابری استان، در تمامی جاده ها پذیرای درخواست های هم وطنان عزیز خواهد بود.