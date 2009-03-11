هیچ قدرتی نمی تواند نقش حاکمیت ایران را در جهان محو کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح چهارشنبه در جلسه ای که به منظور تجلیل از بازنشستگان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های استان برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جغرافیای سیاسی جهان دارای کرسی است، اظهار داشت: امروز کشور ایران به عنوان یکی از نظام های اثرگذار در عرصه های بین الملل مطرح است و هیچ قدرتی نمی تواند نقش حاکمیت ایران در جهان را محو کند.

وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علوم دانشگاهی، دستیابی به تکنولوژی های برتر دنیا، اقتدار نظامی و ... عنوان داشت: ساخت ماهواره امید و انواع موشک های دوربرد نظامی توسط جوانان این مرز و بوم لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.

دمیاد خاطر نشان کرد : افتخار ما این است که در حکومت ما حاکمیت اسلام، با رعایت تمامی قوانین الهی برقرار است و خط مشی و قوانین ما نشأت گرفته از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) می باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه کسب این توفیقات را مدیون زحمات و تلاش های افرادی دانست که با دلسوزی، تعهد و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت کردند و تجربیات خود را در اختیار این جوانان قرار دادند.

وی افزود: خوشبختانه نوع نگاه و نگرش دولت نهم نگرشی است که توجه به دهک های پایین جامعه بیشتر است و از جمله مجموعه های مورد توجه، بازنشستگان کشوری و لشگری هستند.

معاون استانداری کرمانشاه تصریح کرد: تلاشهای دولت در جهت ارتقای این قشر به حدی است که هر چه در توان داشته برای آسایش بازنشستگان، خانواده ها و فرزندان آنان گذاشته است.

دمیاد از بازنشستگان به عنوان آینه هایی برای مدیران و کارکنان امروزی نام برد و عنوان داشت: تجربیات 30 سال کار و فعالیت شما و انعکاس این تجربیات به کارکنان جوان می تواند کلیدی برای رفع و حل خیلی از مشکلات احتمالی باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با اشاره به تأکید دین مبین اسلام و پیامبران و اولیای الهی مبنی بر احترام به بزرگان و پیشکسوتان خاطر نشان کرد: برگزاری اینچنین جلساتی باعث تقویت روحیه و برقراری ارتباط خوب بین مدیران و بازنشستگان آن مجموعه می شود.