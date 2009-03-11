استان فارس میزبان کاراته المپیاد ورزشی ایرانیان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کریمی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این خصوص ما پیشنهادات و تقاضاهای خود را به مسئولان مرکز ارائه کردیم و آنها نیز با این مسئله موافقت کرده اند و امیدواریم موافقت هایی نهایی را نیز کسب کنیم.

وی عنوان کرد: این مسابقات به گفته خود متولیان امر حدود فصل زمستان سال آینده برگزار خواهد شد و امیدواریم استان فارس نیز در این بخش میزبانی داشته باشد.

رئیس هیئت کاراته استان فارس در ادامه سخنان خود ضمن تشریح فعالیتها و برنامه های گذشته و آتی این هیئت در سطح شهرستانها و شیراز بیان کرد: طی مدت اخیر هیئت کاراته استان فارس در بخش فعالیتهای آموزشی رتبه های برتر را در سطح استان به خود اختصاص داده به گونه ای که طی این مدت موفق به برگزاری پنج کارگاه آموزشی و حدود شش دوره کلاس مربیگری درجه سه، دو و یک و چهار دوره برگزاری کلاس داوری شده است.

کریمی از توجه به ورزشهای همگانی علاوه بر بخشهای قهرمانی به عنوان یکی از برنامه های آتی این هیئت نام برد و افزود: ما اعتقاد داریم با همگانی کردن ورزش می توانیم نخبه های هر رشته را شناسایی کرده و پرورش دهیم از این رو همگانی شدن ورزش را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه در راستای ورزش قهرمانی نیز کمیته نخبه پروری و استعدادیابی هیئت کاراته فارس نیز فعال شده است، افزود: اعضای این کمیته با مراجعه به 16شهرستان با ظرفیت این رشته استعدادهای مرتبط با کاراته را شناسایی کرده و به اردوهای استانی دعوت می کند و پس از آن افراد دارای ظرفیت و توانایی را برای تربیت و آموزش بیشتر انتخاب خواهیم کرد.

رئیس هیئت کاراته استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران کاراته استان در سطوح ملی و بین المللی نیز بیان کرد: ما امسال در بخش سبک های آزاد یک مدال طلای کشوری و یک برنز کسب کردیم ضمن اینکه یک مدال طلای جهان نیز به دست آوردیم همچنین در بخش بانوان نیز لیلا بهرامی موفق به کسب مقام قهرمانی شده است.