نظام نوین اقتصادی مبتنی بر اخلاق وعدالت شکل گیرد/ ضرورت تشکیل بانک اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنان رئیس جمهور در اجلاس اکو در تهران که امروز در حال برگزاری است به این شرح است.



روسای محترم، عالیجنابان، میهمانان عزیز



میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام ، تجسم رحمت الهی و مبشر عدالت، برادری و صلح را به شما، ملتهای اسلامی و همه بشریت تبریک عرض می نمایم. خدای بزرگ را سپاسگزارم که اجلاس مهم در این ایام پر برکت تشکیل گردید و آن را به فال نیک می گیرم.

دوستان و همکاران گرامی

نشست ما در شرایطی برگزار می شود که جهان در آستانه تحولات بزرگ است. پس از فروپاشی اقتصاد بسته سوسیالیستی اقتصاد سرمایه داری نیز در آستانه فروپاشی است و علیرغم تلاشها و اقداماتی که برای نجات آن انجام می دهند کمتر کسی است که امیدی به تغییر وضع داشته باشد.

روشن است که با مبانی نظری و سازوکارهایی که خود عامل بحران و فروپاشی هستند نمی توان بحران را مهار و یا از فروپاشی جلوگیری کرد. بدون تردید وضعیت امروز حاصل نوع نگاه به انسان و جهان و اقتصاد و روابط اقتصادی برآمده از آن است که حدود یکصدسال بر جهان حاکم بوده است.



آن نگاهی که انسان را فقط در دایره محدود عمر مادی این جهان محصور و موجودی مصرفی و لذت جوی فردی می داند و روابط بین انسانها و ملتها را براساس تنازع برای بقاء تنظیم می نماید نمی تواند امنیت پایدار و رفاه و سلامت را برای آحاد بشر به ارمغان آورد. این نگاه در ذات خود تبعیض، تجاوز، جنگ، دشمنی، تولید فقر در اکثریت جوامع بشری و تمرکز ثروت بادآورده در دست عده ای قلیل و ناامنی را به همراه دارد و در بن بست حرکت می کند چرا که جامعه انسانی به دنبال عدالت، برادری، رفاه و صلح برای همگان است و در این تقابل انسان و انسانیت غلبه خواهد کرد. محبت، برادری و عدالت که پایه امنیت و صلح پایدارند در احترام به دیگران، ایثار و فداکاری برای همنوعان و مشارکت در غمها و شادیهای جامعه متجلی می شود. انسان موجودی الهی و کمال جو است و باید با تلاش در این جهان، خصلتهای برجسته انسانی را که نشانی از اسماء الهی است در خود شکوفا نماید و در تلاش برای برپایی جامعه سعادتمند خود را برای یک زندگی ابدی آماده سازد.

در این نگاه انسانها دوست و یاور یکدیگر در کار و تلاش و در رشد و کمالند و کسانی رشدیافته تر و برنده ترند که بیش از دیگران در خدمت همنوعان و جامعه بشری بوده و برای پیشرفت و رفاه همگانی تلاش نمایند. اقتصاد باید در خدمت انسانها و انسانیت باشد نه اینکه انسانها در خدمت اقتصاد باشند. متاسفانه با تهی کردن اقتصاد از ارزشهای اخلاقی و دینی و تحمیل مناسبات کاملا سودجویانه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی شماری ایجاد شده است.

دوستان عزیز

در عرصه سیاسی شاهدیم که نمی توانند اختلافات و درگیریها را براساس راه حلهای عادلانه حل و فصل کنند. نمونه آن مسئله 60 ساله فلسطین ، تشدید ناامنیها در بعضی کشورهای منطقه ما، عدم توانایی در جلوگیری از تولید و توزیع مواد مخدر، ادامه تکثیر سلاحهای هسته ای، مسابقات تسلیحاتی، توسعه تروریسم، عدم حل وفصل بسیاری از اختلافات مرزی و ادامه حالت نه جنگ و نه صلح بین بعضی کشورها است.

در عرصه اقتصادی شاهد اعمال سیاستهای یک جانبه پولی، مالی و اقتصادی مانند تحمیل ارز واحد دلار بدون آنکه نظارتی از جانب دولتهای جهان بر آن باشد هستیم . تزریق هزاران میلیارد دلار بدون پشتوانه و جمع آوری دارایی کشورهای گوناگون، بازی با ارزش برابری دلار برای تنظیم اقتصاد آمریکا بدون در نظر گرفتن آثار مخرب آن بر سایر کشورها، بازگذاشتن دست بورس بازان و سفته بازانی که فقط به دنبال سود خود هستند و خرید و فروشهای مربوط به کالاهایی که هنوز تولید نشده اند و یا معاملات صوری بدون نظارت دقیق، پرداخت یارانه به کشاورزان و در مواردی صنعتگران خود برای خارج کردن رقبا از میدان تولید و تجارت و تحمیل قراردادهای ظالمانه ایکه براساس آن ورود کالاهای بدون تعرفه و یا تعرفه های پایین اجباری است.

تدوین مقررات یکسویه ناظر بر امور تولید، بانکی، مالی و پولی و تجاری و تحمیل آن به کشورهای دیگر تحت عنوان توصیه و مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تعیین درجه ریسک برای کشورهای مختلف براساس معیارهای یکطرفه، سیاسی و دروغین به نحوی که کشوری نظیر آمریکا و بعضی متحدان او در حالی که مرکز بحران اقتصادی در جهان هستند در درجه بالای امنیت اقتصادی معرفی می شدند و بالا نشان دادن ریسک بعضی از کشورهای مخالف سیاستهای آنان در حالی که امن ترین اقتصادهای جهانی هستند و دهها مورد دیگر از این قبیل ثابت می کنند که نظام اقتصاد بین الملل ناعادلانه، غیرکارآمد و به ضرر بسیاری از کشورهاست.

امروز امواج بحرانی که مراکز اصلی اقتصاد جهان سالها به سایر کشورها منتقل می کردند به خودشان برگشته است. تحولات نشان می دهد که لیبرالیسم اقتصادی یا اقتصاد لیبرال و بازار آزاد شکست خورده است. زمانی که در مراکز سرمایه داری جهانی برای نجات شرکتهای بزرگ و بانکها تزریق صدها میلیارد دلار از خزانه دولت و دلارهای بی پشتوانه به بازار را به تصویب می رسانند در حقیقت با صدای بلند شکست نظام سرمایه داری را اعلام می کنند.

متاسفانه ملتهای جهان هزینه تئوریها، سیاستها و اقدامات اقتصادی نادرست برخی دولتها و نظامهای اقتصادی بین الملل را پرداخت کرده اند و می کنند. عقب ماندگی، تشدید فقر، بدهکاری، توقف یا کاهش فعالیتها و رشد تولیدی و افزایش بیکاری از جمله این هزینه هاست. هرچه پیوستگی اقتصاد کشوری به اقتصاد جهانی و ذخائر ارزی و تجارت آن به دلار بیشتر بوده است در معرض آسیبهای بیشتری قرار گرفته است.

عالیجنابان ، دوستان ، برادران و خواهران

امروز جمع شده ایم تا چاره اندیشی کنیم. خوشبختانه مجموع توانمندیهای فرهنگی، تمدنی، سیاسی و بویژه اقتصادی کشورهای عضو اکو در حدی است که می توان با اتکاء به آن بر مشکلات غلبه کرد.

- ما دارای تاریخ و فرهنگ مشترکیم.

- ملتهای ما در بسط علم و هنر و فرهنگ متعالی و شکوفایی تمدنها نقش ممتازی داشته اند و امروز نیز می توانند نقش فعال و مؤثری در حل مشکلات جهانی و بسط عدالت و نیکی داشته باشند.

- کشورهای عضو اکو و همسایگان از سرزمین هایی با وسعت بیش از هشت میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر منابع عظیم انرژی ، آب و خاک حاصلخیز و به ویژه از منابع انسانی پاک، تحصیلکرده و با استعداد برخوردارند.

- کشورهای ما روابط دوستانه و برادرانه دارند و سازمان اکو ظرفیت خوبی برای همکاریها فراهم آورده است و کشورهای همسایه منطقه اکو نیز آماده تعاملات مثبت سیاسی و اقتصادی با اکو هستند.

دوستان عزیز

همه شرایط و لوازم برای تقویت همکاریها و حل مشکلات و چالشهایی که همه ما به نحوی با آن مواجهیم و به خصوص برای مقابله با تأثیرات منفی نظام سیاسی و اقتصادی بین الملل فراهم است.

با همکاری می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل و بر مشکلات غلبه کنیم. با طرحهای نو می توانیم در مقابل آسیبهای نظام غیرعادلانه بین الملل مصونیت ایجاد و شرایط اقتصادی مطمئنی را فراهم نماییم.

در شرایط کنونی نقش همکاریهای منطقه ای مهمتر و تعیین کننده تر است. خوشبختانه حرکت اکو بالنده است، قدمهای بلند و موثری برداشته شده و در دوران ریاست برادر عزیزم جناب الهام علی اف رئیس جمهور عزیز آذربایجان اقدامات بسیار خوبی انجام پذیرفته است که از جانب همه شما از ایشان تشکر می کنم. ما آمده ایم تا گامهای اساسی تر و بلندتری برداریم.

اینک با تشکر از همه اعضاء مواردی را پیشنهاد می نمایم :

1- با همکاری و مشورت کارشناسان امین و خبره، نظام نوینی مبتنی بر اخلاق، ارزش های انسانی، عدالت و حفظ حقوق و تسهیل کننده پیشرفت و رفاه ملتها جایگزین نظام فعلی اقتصاد بین الملل طراحی شود و در فرایند تصویب و اجرا قرار گیرد.

2- سازوکار مناسب برای معاملات پایاپای بین کشورهای عضو تدوین گردد.

3-ساز و کار مناسب برای معامله براساس واحدهای پول رایج کشورهای عضو به طور دوجانبه و چند جانبه تهیه شود.

4- فرایند دستیابی به ارز واحد در معاملات و تبادلات اعضا با یکدیگر و در مراحل بعدی با سایر کشورها طراحی گردد.

5- بانک توسعه و تجارت اکو و شعب آن در همه کشورهای عضو تاسیس و فعال گردد.

6- حجم تجارت میان کشورهای عضو که در شرایط حاضر در حد قابل قبولی نمی باشد در حد ممکن افزایش یابد. خوشبختانه با همکاریهای انجام شده برنامه حذف موانع تعرفه ای و کاهش تعرفه ها به نتیجه نهایی رسیده است. تسهیل شرایط از قبیل صدور آسان روادید، استاندارد سازی و هماهنگیهای مربوطه به این امر کمک می کند.

7- با توجه به گسترش فعالیتها دبیرخانه اکو تقویت گردد.

اینجانب مجدداً با عرض خیر مقدم به همه دوستان، برادران وخواهران، حضور فعال و ثمربخش رؤسای محترم کشورها و سایر عالیجنابان و میهمانان عزیز، رئیس جمهور محترم عراق، امیر محترم قطر، معاون محترم رئیس جمهور سوریه، رئیس مجمع سازمان ملل و دبیر کل محترم سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر عزیزان محترم را ارج می نهم و از دبیر کل محترم و کارکنان دبیرخانه که زحمات فراوانی متحمل شده اند تشکر و قدردانی می نمایم . امیدوارم اجلاس ما منتج به نتایج سازنده و مفید برای ملت ها و تقویت همدلیها و برادریها در منطقه باشد. از خداوند متعال برای همه عالیجنابان، دولتها و ملتهای عضو و میهمانان عزیز و جامعه بشری ، رفع مشکلات، زندگی سعادتمند و عزت و سلامتی مسئلت دارم .