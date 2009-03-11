جزئیات طرح جامع ترافیک تهران / اصراری بر مونوریل نیست

دبیر شورای عالی ترافیک با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب طرح جامع ترافیک تهران در 6 بند خبر داد و گفت: سه شنبه شب آخرین بررسیهای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید تا برای اجرا به شورای شهر و شهرداری تهران ابلاغ شود.

پیش از این وزیر کشور از تصویب طرح جامع ترافیک تهران خبر داده و گفته بود: به زودی طرح جامع ترافیک تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد که در این طرح نیروی انتظامی نقش اساسی دارد و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح مشکلات ترافیکی تهران حل شود.

دبیر شورای عالی ترافیک درباره آخرین تغییرات صورت گرفته در طرح جامع ترافیک گفت: در مورد خطوط هوایی، شورای عالی ترافیک کشور تصمیم گرفت تا هر نوع تصمیمگیری در این رابطه منوط به عدم مغایرت با مصوبه شورای عالی شهرسازی و شورای عالی ترافیک باشد و بر این اساس در مصوبه شب گذشته هیچ نوع تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشد.

شفیعی افزود: در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تاکید شده که دو کریدور هوایی در 4 خط احداث شود و عنوان قید شده در این تصمیم هم " سیستم هوایی است که می تواند مونوریل یا هر نوع سیستم دیگر هوایی باشد و برخلاف برخی اظهار نظرهای سابق، شورای عالی ترافیک اصلا اصراری بر ساخت مونوریل ندارد بلکه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در یک پرانتز عنوان مونوریل قید شده است که پرانتز ذکر شده به این معنی است که سیستم هوایی مورد تاکید است که می تواند مونوریل یا هر سیستم هوایی دیگری باشد."

در تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران هیچ نامی از نوع سیستم هوایی برده نشده است دبیر شورای عالی ترافیک

دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد: اگر بر اساس مطالعاتی که توسط شرکت قطار شهری تهران صورت خواهد گرفت به این نتیجه برسیم که امکان استفاده از همین سیستم قطار شهری به صورت هوایی وجود دارد اینگونه عمل خواهد شد و سراغ طرح مونوریل نخواهیم رفت.

شفیعی بار دیگر تاکید کرد: برخلاف برخی مطالب رسانه ای در روزهای اخیر آنچه که برای اعضای شورای عالی ترافیک اهمیت دارد "هوایی" بودن سیستم ریلی در این چهار کریدور است و به هیچ وجه اصراری بر ساخت مونوریل نیست.

در عین حال موضوع احداث منوریل در تهران که سابقه آن به سال 1382 برمی گردد مورد مخالفت اغلب کارشناسان شهری قرار گرفته است.

در جلسه ای که مدیر عامل قطار شهری تهران با اعضاء شورای عالی ترافیک داشته قرار بر این شده است که نمایندگان دولت مطالعات خود را انجام دهند و بر اساس مطالعات کارشناسی گزینه پیشنهادی نهایی را اعلام کنند. با این همه شنیده ها حاکی از آن است که در همان جلسه محسن هاشمی عنوان کرد که باید دید از لحاظ اقتصادی و جا به جایی کدام شیوه مقرون به صرفه است.

بر این اساس دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد: در تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران هیچ نامی از نوع سیستم برده نشده چرا که نباید این مصوبات بر خلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی باشد و همانطور که قبلا توضیح دادم در آن مصوبه هم بر سیستم هوایی تاکید شده است.

شفیعی به مهر افزود: برخی ایرادات در مورد طرح جامع حمل و نقل و ترافیک وجود داشت که در قالب 15 صفحه برای مدیران شهری تهران ارسال شد و شب گذشته هم برای اینکه اجرای این طرح با تاخیر مواجه نشود تصمیم گرفت شد این ایرادها ظرف مدت سه سال از سوی شهردرای تهران مورد بازنگری و هم چنین به روز رسانی قرار بگیرد.

در بخش دیگری از این مصوبه بر اساس مطالعاتی که شهرداری تهران از نظر زیست محیطی انجام داده بود سقفی برای آلودگی هوای تهران تعیین شد که مطابق همان عدد پیشنهادی مدیران شهر تهران بود و باید تا افق برنامه آن دست یابند.

همچنین به گفته شفیعی جدولی از اقدامات کوتاه مدتی که مسئولان ترافیکی شهرداری تهران پیشنهاد داده بودند تهیه شد تا بر اساس یک زمانبندی مشخص آن را اجرایی کنند و گزارش عملکرد خود را به شورای عالی ترافیک کشور ارائه کنند.

دبیر شورای عالی ترافیک در پایان تاکید کرد: به دنبال اصرار و پیگیریهای شخص رئیس جمهور بود که طرح جامع ترافیک تهران به سرعت به تصویب رسید و تصمیم گرفته شد تا برخی نقایص در طول زمان اجرا اصلاح شود.