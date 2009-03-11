ترکیب تیم وزنه برداری برای حضور در قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از 21 اردیبهشت ماه سال آینده به مدت 5 روز در شهر تالدیکورگان قزاقستان برگزار خواهد شد که به همین منظور کادرفنی تیم ملی بزرگسالان کشورمان ترکیب اولیه تیم اعزامی ایران به این رقابت ها را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، در فهرست اولیه ایران که به ستاد برگزاری اعلام شده اسامی 12 وزنه بردار شاخص کشورمان وجود دارد که تا اواخر فروردین ماه کادر فنی تیم ملی از بین این نفرات 8 وزنه بردار برتر را انتخاب و به قزاقستان اعزام خواهد کرد.

ترکیب اولیه تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

62 کیلوگرم: سجاد بهروزی

69 کیلوگرم: سید مهدی پانزوان

77 کیلوگرم: سهراب مرادی و رسول تقیان

94 کیلوگرم: اصغر ابراهیمی،امید نائیج و نواب نصیر شلال

105 کیلوگرم: محسن بیرانوند و مرتضی شاه محمدی

105+ کیلوگرم: سعید علی حسینی،رشید شریفی و بهداد سلیمی



هدایت این تیم بر عهده حسین رضازده است و بهمن زارع و سید هادی پانزوان او را در این امر همراهی خواهند کرد.