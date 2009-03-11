ایران به فناوری طراحی و تولید صنعتی کنتورهای الکترونیک برق دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی عاملی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جشن خودکفایی کشور در زمینه تولید کنتورهای الکترونیک فردا با حضور وزیر نیرو گفت: با راه اندازی خط تولید جدید شرکت کنتورسازی ایران و اضافه شدن دو نوع کنتور جدید به بازار کنتورهای الکترونیک کشور، ایران به خودکفایی تولید این نوع کنتورهای الکترونیک دست یافته است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران افزود: ظرفیت خط تولید جدید به گونه ای است که کل پتانسیل شرکت را برای تولید کنتورهای تک فاز به 5 میلیون دستگاه و برای کنتورهای سه فاز به 500 هزار دستگاه در سال می رساند که این رقم می تواند کل نیاز کشور را تامین کند، ضمن اینکه این کنتورها چند تعرفه ای بوده و قابلیت قرائت از راه دور نیز در مورد آنها به صورت پایلوت اجرا شده است.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو اعلام کرده که قصد دارد ظرف 4 سال آتی 20 میلیون کنتور را در کشور تعویض کرده و با کنتورهای هوشمند و الکترونیک را جایگزین کنتورهای فعلی کند.

به گفته عاملی، هم اکنون دانش فنی تولید این نوع کنتورها 100 درصد داخلی بوده و هم اکنون شرکت کنتورسازی ایران 9 نوع کنتور الکترونیک را دارا است و ظرفیت تولید نیز بعد از خصوصی سازی 10 برابر شده است.

وی تاکید کرد: خط تولید این کنتورها در ایران، در دنیا بی نظیر است و شیوه تولیدی منحصر به فردی دارد که امید می رود از سال آینده بتوان این خط تولید را به کشورهای آسیای میانه صادر کرد. این در حالی است که ما همواره رقبای داخلی خود را در کنار مجموعه می دانیم و تنها یک خط قرمز مشترک داریم که آن هم جلوگیری از ورود محصولات تولیدی بی کیفیت برخی کشورها به داخل است که این مسئله ما و رقبا را تهدید می کند.

عضو سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق تصریح کرد: اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو بوده که مهمترین عوامل بروز این مشکلات ساختاری، اقتصاد دولتی و نفتی بودن آن است که البته با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، در حال رفع شدن است.

عاملی گفت: بعد از واگذاری سهام شرکت کنتورسازی ایران به بخش خصوصی، این شرکت سعی کرده با تدابیر ویژه حل مشکلات را پیگیری کند و نه تنها تعدیلی در نیروی انسانی خود نداشته باشد، بلکه سال آینده نیز پرسنل جدیدی به سیستم اضافه می شوند چراکه با ارتقاء بهره وری سعی در ارتقاء کمی و کیفی تولیدات را داریم.

وی خاطرنشان کرد: تقویت واحد تحقیق و توسعه، این شرکت را از نیروهای خارجی بی نیاز کرده است، اما همچنان شرکت آکتاریس فرانسه 8 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد ولی تولیدات صرفا تحت لیسانس این شرکت انجام نمی شود.