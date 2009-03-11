قرارداد خرید تکنولوژی دو مجتمع پتروشیمی در عسلویه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد ساخت واحد متانول مرجان در عسلویه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن متانول بین شرکت پتروشیمی مرجان و شرکت تاپسو دانمارک امضا شد.

این قرارداد شامل خرید لیسانس، انجام مهندسی اصولی و ارائه خدمات فنی است که قرار است در فاز دوم منطقه ویژه انرژی پارس در عسلویه احداث شود.

بر اساس این گزارش، خوراک گاز طبیعی به میزان یک و نیم میلیارد نرمال متر مکعب در سال است که کلیه سرویسهای جانبی مورد نیاز آن شامل آب، برق، بخار و اکسیژن از پتروشیمی دماوند تامین خواهد شد.

برای اجرای این پروژه حدود 500 میلیون یورو سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است که باید ظرف مدت 4 سال به بهره برداری رسد. این قرارداد که بخشی از آن شامل لیسانس و مهندسی اصولی است، در راستای توسعه صنایع کشور و استفاده از گازهای استحصالی منطقه عسلویه، تولید محصولاتی با ارزش افزوده و ایجاد اشتغال به امضاء رسیده است که در ساخت آن، سهم بخش خصوصی 51 درصد است.

امضای قرارداد پتروشیمی صدف

به گزارش مهر، همچنین امروز قرارداد خرید تکنولوژی طرح ESBR با ظرفیت تولید صدهزار تن در سال ماده اولیه لاستیک، بین شرکت پتروشیمی صدف در عسلویه و کنسرسیوم شرکت نارگان ایران و شرکتهای ایتالیایی پلیمر یوروپ و تکنیمونت به امضاء رسید.

بر اساس این گزارش این قرارداد شامل خرید تکنولوژی و ارائه PDP از شرکت پلیمر یوروپ ایتالیا به عنوان لایسنسور و انجام مهندسی پایه و تهیه ماشین آلات خارجی از شرکت تکنیمونت ایتالیا و شرکت نارگان ایران به عنوان مجری قرارداد و انجام مهندسی تفصیلی، تهیه ماشین آلات داخلی و نظارت فنی بر اجرای طرح است.

این گزارش می افزاید: خوارک این پتروشیمی شامل استایرن و بوتادین است که مقدار 20 هزار تن استایرن از پتروشیمی فارس و صد هزار تن بوتادین از مجتمع پتروشیمی جم تامین خواهد شد.

همچنین میزان سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای این طرح حدود 2 هزار و 400 میلیارد ریال شامل هزار و 176 میلیارد ریال در بخش ریالی و مبلغ 94 میلیون یورو در بخش ارزی خواهد بود که باید ظرف سه سال به بهره برداری برسد.

گفتنی است سهامداران پتروشیمی صدف شامل 45 درصد سهم شرکت سرمایه گذاری ایران و حدود 55 درصد سهم بخش خصوصی است.