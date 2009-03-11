بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور کمتر از یک میلیون مترمکعب اعلام شد

فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور در قالب طرحهای جنگلداری صرفا از جنگلهای شمال کشور صورت می گیرد که در برنامه های اول و دوم توسعه، برداشت سالانه 2 تا 2.5 میلیون متر مکعب از جنگلهای شمال کشور پیش بینی شده بود که عملکرد سالانه آن به 1.7 میلیون متر مکعب رسید و در حال حاضر این میزان به کمتر از یک میلیون متر مکعب تقلیل یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، مساحت جنگلهای کشور را با تراکم تاج پوشش بالای 5 درصد، 14.2 میلیون هکتار و با تراکم تاج پوشش بالای 10 درصد 11.75 میلیون هکتار اعلام و تصریح کرد: از این سطح، معادل 1.85 میلیون هکتار جزء جنگلهای شمال کشور است، ضمن اینکه در این جنگلها، 78 درصد تولیدی و 22 درصد حفاظتی و ذخیره گاهی است.

وی اظهارداشت: تهیه طرحهای مربوط به جنگداری شمال در سطح یک میلیون و 408 هزار و 500 هکتار و تهیه طرحهای جامع جنگلداری چند منظوره در سطح یک میلیون و 226 هزار هکتار صورت گرفته که بالغ بر یک میلیون هکتار از طرحهای جنگلداری به 47 مجری فعال واگذار شده است.