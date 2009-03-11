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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

شریفی در گفتگو با مهر:

بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور کمتر از یک میلیون مترمکعب اعلام شد

بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور کمتر از یک میلیون مترمکعب اعلام شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی، میزان بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور را هم اکنون کمتر از یک میلیون مترمکعب درسال اعلام کرد.

فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: بهره برداری مجاز از جنگلهای کشور در قالب طرحهای جنگلداری صرفا از جنگلهای شمال کشور صورت می گیرد که در برنامه های اول و دوم توسعه، برداشت سالانه 2 تا 2.5 میلیون متر مکعب از جنگلهای شمال کشور پیش بینی شده بود که عملکرد سالانه آن به 1.7 میلیون متر مکعب رسید و در حال حاضر این میزان به کمتر از یک میلیون متر مکعب تقلیل یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، مساحت جنگلهای کشور را با تراکم تاج پوشش بالای 5 درصد، 14.2 میلیون هکتار و با تراکم تاج پوشش بالای 10 درصد 11.75 میلیون هکتار اعلام و تصریح کرد: از این سطح، معادل 1.85 میلیون هکتار جزء جنگلهای شمال کشور است، ضمن اینکه در این جنگلها، 78 درصد تولیدی و 22 درصد حفاظتی و ذخیره گاهی است.

وی اظهارداشت: تهیه طرحهای مربوط به جنگداری شمال در سطح یک میلیون و 408 هزار و 500 هکتار و تهیه طرحهای جامع جنگلداری چند منظوره در سطح یک میلیون و 226 هزار هکتار صورت گرفته که بالغ بر یک میلیون هکتار از طرحهای جنگلداری به 47 مجری فعال واگذار شده است.

کد مطلب 847897

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