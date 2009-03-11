اعتبارات آموزش و پرورش در سه سال گذشته به 9 هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله رشیدی پور صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در استانداری افزود: تربیت آموزشی، علمی و فرهنگی نسل آینده و تربیت اجتماعی دانش آموزان رسالت اصلی آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی کشورها در توسعه و مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کیفیت در برنامه های آموزشی می تواند آموزش و پرورش را به اهداف خود در سند چشم انداز نزدیکتر کند، تصریح کرد: بسیاری از سرمایه های بلااستفاده در وزارت آموزش و پرورش با برنامه ریزی اصولی محقق خواهد شد.

رشیدی پور با بیان اینکه جلب، توسعه و تعمیق مشارکت مردم و دستگاههای دولتی در تدوین آموزش و پرورش پایدار موثر است، یادآور شد: در افق 1404 کشورهای جهان با استفاده از فناوری اطلاعات بسیاری از اموزش های رسمی را در گهواره به دانش آموزان می آموزند.

وی با اعلام اینکه برنامه ریزان آموزشی کشور در آن دوران نگران توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در جوامع خواهند شد، افزود: برای موفق بودن در اهداف چشم انداز باید دانش آموزان را به فناوری های روز آشنا سازیم.

این مسئول وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش در کشور دارای 675 عضو هستند، افزود: 78 درصد اعضای شوراهای آموزش و پرورش دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش اتاق فکر مسائل آموزشی است، اظهار داشت: حل مشکلات آموزش و پرورش نیازمند عزم و اراده ملی است.

وی با اشاره به اینکه تربیت بدنی می تواند در تدوین نظام جامع ورزشی مدارس آموزش و پرورش را رهنمون سازد، افزود: سازمان تربیت بدنی در تقویت ورزش مدارس سرمایه گذاری کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اینکه تعداد مدارس هیئت امنایی از 25 مدرسه به 170 مدرسه در سال آتی افزایش خواهد یافت، افزود: نقش خیرین در اداره مدارس دولتی باید ملموس شود.

عبدالوحید فیاضی افزود: آئین نامه اصلاح وظایف خیرین مدرسه ساز به زودی از تصویب مجلس خواهد گذشت.