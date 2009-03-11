به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی، با توجه به نیاز کشور برای گسترش نظریه پردازی در عرصه فرهنگ و همچنین شکل گیری زمینه های علمی مناسب در سالهای اخیر، مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد نیمه نخست سال آینده، 10 کرسی نظریه پردازی در موضوعاتی که از نظر فرهنگی اولویت دارند برگزار کند.

در این کرسیها که علاوه بر نظریه پرداز و 2 منتقد ، تعدادی از صاحبنظران رشته تخصصی مربوط نیز حضور خواهند داشت، نظریه مطرح شده از ابعاد مختلف مورد بحث و نقد قرار می گیرد .

تا کنون 2 کرسی در این مرکز تحت عناوین آسیب شناسی فرهنگ توسعه و آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی در ایران برگزار شده است.