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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

کرسیهای نظریه‌پردازی جدید در مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی برگزار می‌شوند

مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در نیمه نخست سال آینده 10 کرسی نظریه‌پردازی جدید در حوزه مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی، با توجه به نیاز کشور برای گسترش نظریه پردازی در عرصه فرهنگ و همچنین شکل گیری زمینه های علمی مناسب در سالهای اخیر، مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد نیمه نخست سال آینده، 10 کرسی نظریه پردازی در موضوعاتی که از نظر فرهنگی اولویت دارند برگزار کند.

در این کرسیها که علاوه بر نظریه پرداز و 2 منتقد ، تعدادی از صاحبنظران رشته تخصصی مربوط نیز حضور خواهند داشت، نظریه مطرح شده از ابعاد مختلف مورد بحث و نقد قرار می گیرد .

تا کنون 2 کرسی در این مرکز تحت عناوین آسیب شناسی فرهنگ توسعه و آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی در ایران برگزار شده است.

کد مطلب 847902

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