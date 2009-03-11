تعطیلی زودهنگام دانشگاه علم و صنعت!

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع اطلاعیه ای از سوی امور خوابگاههای این دانشگاه خبر داد.

به گفته وی در این اطلاعیه آمده است: "بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به استعلام از آموزش کل، کلیه فعالیتهای آموزشی از روز چهارشنبه مورخ 21 / 12 /87 تعطیل خواهد بود و کلیه خوابگاهها از روز جمعه مورخ 23 / 12 / 87 تعطیل و آب و برق و گاز قطع و از روز شنبه 24 /12 /87 سمپاشی و ضد عفونی خواهد شد. لازم به ذکر است پس از تاریخ فوق هیچ یک از دانشجویان حق تردد به خوابگاه را ندارد و همچنین کلیه خوابگاهها در روز 13 فروردین ساعت 14 بازگشایی خواهد شد. (اداره امور خوابگاهها ، 14 / 12 /87)"

اظهارات مجتبی اسلامی نماینده صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران درباره تصمیم مدیریت دانشگاه برای تعطیلی آموزشی زودهنگام دانشگاه علم و صنعت در حالیست که قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر اعلام کرد: وزارت علوم بر دایر بودن دانشگاهها در روزهای پایانی سال تاکید دارد. از نظر وزارت علوم تا پایان سال کلاسهای دانشگاهها باید دایر شوند.

رضا عامری درباره سیاست وزارت علوم در خصوص زمان فرا رسیدن تعطیلات نوروزی افزود: از سویی نیز دانشگاهها ممکن است بر اساس اختیاراتی که دارند در فرا رسیدن زمان تعطیلات پایان سال تصمیم گیری کنند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز درباره تعطیلی آموزشی زودهنگام دانشگاه علم و صنعت ایران به مهر گفت: هفته پایانی اسفند ماه را به عنوان هفته آموزشی در نظر نگرفته ایم. البته وقتی هفته پایانی اسفند از تقویم آموزشی دانشگاه حذف شد، یک هفته در بهار به انتهای نیمسال اضافه شد.

احمدرضا شاه علی درباره اطلاعیه توزیع شده در خوابگاههای دانشگاه علم و صنعت مبنی بر تعطیلی کلاسهای این دانشگاه از امروز چهارشنبه 21 اسفند ماه 1387 ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: کلاسهای امروز دانشگاه علم و صنعت برقرار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر دانشجویان بعد از یکشنبه 25 اسفند ماه به سمت شهرستان می روند در صورتی که کلاسی در این روزهای پایانی تشکیل شود بازده چندانی نخواهد داشت.

شاه علی با این وجود تاکید کرد: دانشگاه علم و صنعت ایران هفته پایانی اسفند ماه را تعطیل اعلام نکرده بلکه هفته آخر را جزو هفته آموزشی دانشگاه لحاظ نکرده است.