  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

درخشنده در گفتگو با مهر:

"داستان عشق" زمینه ورود سینمای ایران به بازار بین‌المللی است

"داستان عشق" زمینه ورود سینمای ایران به بازار بین‌المللی است

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "داستان عشق" تولید این فیلم را زمینه‌ای برای ورود به بازار منطقه و ارتباط با مخاطبان گسترده سینمای ایران در آن سوی مرزها دانست.

پوران درخشنده درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه ادامه دارد و منتظر آماده شدن فیلمنامه هستیم تا فیلمبرداری را آغاز کنیم. فیلمنامه را من و پنکاج پاراکاش کارگردان هندی "داستان عشق" نوشته‌ایم و فیلمبرداری در هندوستان و ایران انجام می‌شود.

این تهیه‌کننده افزود: تولید مشترک راهی برای ورود به بازار بین‌المللی است. سینمای ایران مشکلی برای حضور در رقابت جهانی ندارد و می‌تواند مخاطب گسترده داشته باشد. اما مشکل نبود پخش‌کننده قوی و نظام پخش قدرتمند است. ساخت این فیلم می‌تواند زمینه ارتباط و تعامل سینمای ایران و هند را فراهم کند و فضایی به وجود آورد که قابلیت سینمای ایران برای تولید مشترک معرفی شود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "بیست" گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بعد از تعطیلات نوروز با دریافت پروانه ساخت پیش‌تولید فیلم "داستان عشق" را با انتخاب عوامل و بازیگران شروع می‌کنیم. توانمندی و خلاقیت سینمای ایران امیدوارم می‌کند که این فیلم فرجامی خوب داشته باشد.

درخشنده فیلم‌های سینمایی "شمعی در باد"، "بچه‌های ابدی"، "پرنده کوچک خوشبختی"، "رابطه" و "در جستجوی زمان از دست رفته" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 847907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها