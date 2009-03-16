پوران درخشنده درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه ادامه دارد و منتظر آماده شدن فیلمنامه هستیم تا فیلمبرداری را آغاز کنیم. فیلمنامه را من و پنکاج پاراکاش کارگردان هندی "داستان عشق" نوشتهایم و فیلمبرداری در هندوستان و ایران انجام میشود.
این تهیهکننده افزود: تولید مشترک راهی برای ورود به بازار بینالمللی است. سینمای ایران مشکلی برای حضور در رقابت جهانی ندارد و میتواند مخاطب گسترده داشته باشد. اما مشکل نبود پخشکننده قوی و نظام پخش قدرتمند است. ساخت این فیلم میتواند زمینه ارتباط و تعامل سینمای ایران و هند را فراهم کند و فضایی به وجود آورد که قابلیت سینمای ایران برای تولید مشترک معرفی شود.
تهیهکننده فیلم سینمایی "بیست" گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده بعد از تعطیلات نوروز با دریافت پروانه ساخت پیشتولید فیلم "داستان عشق" را با انتخاب عوامل و بازیگران شروع میکنیم. توانمندی و خلاقیت سینمای ایران امیدوارم میکند که این فیلم فرجامی خوب داشته باشد.
درخشنده فیلمهای سینمایی "شمعی در باد"، "بچههای ابدی"، "پرنده کوچک خوشبختی"، "رابطه" و "در جستجوی زمان از دست رفته" را کارگردانی کرده است.
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