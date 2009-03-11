اولویت احداث مراکز فرهنگی در مناطق محروم پایتخت / ساخت مدرن ترین سالن نمایش آئینی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف صبح روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مجموعه بزرگ فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهید سلیمانی در منطقه 18 اظهارداشت: در پایان سال آینده شهروندان تهرانی هر هفته و هر ماه شاهد بهره برداری از مجموعه های فرهنگی، ورزشی و آموزشی جدید خواهند بود که در این میان تلاش شده ابتدا مناطقی که کمترین فضاهای فرهنگی تفریحی و ورزشی را دارا هستند در اولویت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه که امروز همزمان با پروژه های بزرگ و فرامنطقه ای، کوچکترین پروژه ها در سطح محلات نیز پیگیری می شود گفت: امیدواریم بتوانیم در تمام محلات حداقل یک سرای محله که قطب فرهنگی، هنری، آموزشی و مذهبی باشد احداث کنیم.

قالیباف با بیان اینکه 380 محله در تهران داریم گفت: در عرصه فرهنگ باید در مقیاس یک به یک در شهرمان تلاش کنیم یعنی اینکه تک تک خانه ها و خانواده ها مورد توجه ما باشند و برای هر شهروند فضایی آموزشی فرهنگی و ورزشی در محل سکونتش وجود داشته باشد.

ساخت سالن بی نظیر نمایش آئینی در تهران

وی همچنین از توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در سطح ملی و فراملی در شهر تهران خبر داد و گفت: سالن نمایش آئینی یکی از پروژه های بسیار بزرگ و فراملی محسوب می شود که در خاورمیانه از نظر تکنولوژی و ساخت بی نظیر خواهد بود.این پروژه هم اکنون در حال ساخت است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری آن باشیم.

احداث بیش از 40 مرکز دینی

شهردار تهران با اشاره به اینکه احداث بیش از 40 مرکز دینی نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد گفت: یکی از مراکز بزرگ دینی با 19 هزار متر مربع مساحت و کارکردهای بسیار متفاوت در حال احداث است که می تواند مکان مناسبی برای برنامه های مختلف دینی و مذهبی در شهر تهران باشد.

توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی

وی با تاکید بر اینکه باید در کنار کارهای خدماتی و عمرانی به کارهای فرهنگی و هنری نیز توجه داشته باشیم گفت: اگر بخواهیم از آسیبهای اجتماعی کاسته و کمی از مشکلات شهر را برطرف نماییم باید به روح و روان شهروندان هم توجه داشته باشیم و توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی را پیگیری کنیم.

قالیباف با بیان اینکه رویکرد عدالت محوری و توجه به مناطق محروم از مهمترین سیاستهای شهرداری تهران است گفت: در مناطقی که در یک هکتار 700 نفر زندگی می کنند و فضای کافی برای خانواده ها در محل سکونتشان وجود ندارد، ساخت مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا افراد ساکن در این مناطق به خصوص کودکان و نوجوانان بتوانند از اوقات فراغت خود بهترین استفاده را ببرند و با کمترین آسیبها و تهدید های اجتماعی مواجه شوند.

شهردار تهران تاکید کرد: در ساخت اینگونه مراکز در مناطق محروم و جنوب شهر هرگز دید اقتصادی و درآمدزایی نداریم زیرا تا زمانی که فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در این مناطق ایجاد نشود شاید شهروندان هیچ انتظاری نداشته باشند اما هنگامی که این فضاها را احداث می کنیم اگر هزینه استفاده از آنها بالا بوده و در حد توان شهروندان مناطق محروم نباشد نه تنها لطفی نکرده ایم بلکه زمینه ساز سرخوردگی بیشتر به خصوص برای کودکان و نوجوانان می شویم و این بسیار خطرناک و مشکل آفرین خواهد بود.

وی افزود: نباید به مراکز تفریحی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق محروم نگاه اقتصادی داشته باشیم اما باید درآمدهای این مراکز در حد هزینه هایشان باشد زیرا در غیر این صورت در بلند مدت شهرداری با تحمیل انبوه هزینه هایی مواجه می شود که مانع از گسترش بیشتر این مراکز و اداره مراکز موجود می شود.

شهردار تهران گفت: به تمام این مراکز تاکید شده که باید تنها به اندازه هزینه های جاری و اداره مرکز از شهروندان برای ارائه خدمات وجه دریافت شود تا همه ساکنان این مناطق بتوانند به راحتی و با هزینه اندک از امکانات به وجود آمده استفاده کنند.

وی افزود: با این وجود در مناطقی که ساکنانش توان مالی لازم را داشته باشند هزینه ارائه خدمات در مراکز فرهنگی و تفریحی به طور کامل اخذ می شود تا برای توسعه اینگونه فضاها در مناطق محروم بیشتر بتوانیم سرمایه گذاری کنیم که این عین عدالت و جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف طبقاتی است.

اولویت توسعه سرانه فضاهای خدماتی، فرهنگی، هنری و تفریحی در مناطق محروم

قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه در دوره مدیریت خود اجازه نمی دهم شکاف طبقاتی و دو قطبی بودن شهر تهران که از زخم های عمیق پایتخت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده افزایش یابد گفت: به شهروندان قبلا هم قول داده ام که اجازه عمیقتر شدن شکافهای شمال و جنوب شهر را ندهیم و امروز مدعی هستیم که با همکارانم سعی کردیم که ضمن جلوگیری از دو قطبی شدن بیش از این شهر تهران و عمیق شدن شکاف های طبقاتی فاصله ها را نیز به مرور کاهش دهیم که در این راستا توسعه سرانه فضاهای خدماتی ، فرهنگی ، هنری و تفریحی در مناطق محروم در اولویت قراردارد.

افتتاح بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری و ورزشی جنوب تهران

قالیباف همچنین در مورد افتتاح مجموعه شهید سلیمانی در منطقه 18 گفت: این مجموعه یکی از بزرگترین مجتمع های فرهنگی هنری و ورزشی جنوب تهران است که امیدواریم تا سوم خرداد (روز آزاد سازی خرمشهر) شاهد تکمیل بخش ورزشی این مجتمع باشیم تا شهروندان منطقه در تمام سنین بتوانند از امکانات بسیار خوب ورزشی فرهنگی و تفریحی این مجتمع بهره مند شوند .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همواره تاکید ما بر این است که شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود که در این راستا تمام توان خود را به کار گرفته و هیچ چیز کم نگذاشته ایم و امیدواریم مشکلات شهر تهران به مرور از سر راه برداشته و تهران تبدیل به شهری زنده و پویا تبدیل شود.