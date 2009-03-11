رهبران دینی آمریکا در انتظار بودجه برای کمک به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کی اس ال، کلیساها و سازمانهای خیریه دینی همواره حامی افرادی هستند که در فقر زندگی می کنند، اما امسال در پی رکود اقتصادی بسیاری شغل خود را از دست داده و مالکیت خانه های آنها سلب شده، که این امر چرخه افراد نیازمند به کمک را وسیع تر می کند.

هر روز صدها نفر برای انجام کارهای موقت درخواست می دهند و تعداد افرادی که مالکیت خانه از آنها سلب می شود افزایش می یابد. این افراد به جای جلب حمایت قانونگذاران از کلیساها و گروه های دینی خود کمک می خواهند.

اسقف جان وستر اسقف منطقه کاتویک سالت لیک سیکی از قانونگذاران خواست به فکر بهترین مواردی باشند که بیشتر به آن نیازمند هستند.

کشیش فرانس داویس اسقف کلیسای باپتیست از افرادی که در وضعیت سلامتی مناسبی برخوردار نیستند و افرادی که شرایط چالش انگیزی دارند دیدار می کند در این رابطه گفت: آخرین افرادی که استخدام شدند این روزها اولین افرادی هستند که اخراج می شوند.

این نوع رویکرد میان تصمیم گیران متداول شده و کاهش بودجه تبعات بسیاری در جامعه ما ایجاد کرده است .