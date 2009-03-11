" اکو " سطح رفاه ملتهای عضو را ارتقا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی این مطلب را در حاشیه برگزاری اجلاس که امروز در تهران برگزار می شود بیان داشت.

وی افزود: تجارب ارزنده تاریخی این درس را به ما می دهد که با تجمیع ظرفیتها و توانمندیهای کشورهایمان در قالب همکاریهای منطقه ای ضمن تسهیل دستیابی به عوامل و متغیرهای تعیین کننده اقتصادی توان رقابت و چانه زنی کشورهایمان را بالا برده و درصد سهم خود را از اقتصاد جهانی به صورت تصاعدی افزایش دهیم.

متکی خاطرنشان کرد: سازمان اکو گزینه ای مطلوب و مثمر ثمر است که به اعتبار خصایص و ویژگیهای ممتاز ژئواستراتژیک و همچنین به یمن ذخایر سرشار طبیعی و نیروی کارآمد انسانی، قابلیت نقش آفرینی شایسته آن برای رسیدن به مرتبه واقعی و ممتاز در صحنه اقتصاد منطقه و جهان به اثبات رسیده است.

وزیر امور خارجه یادآور شد: سازمان اکو هر چند به لحاظ سالیان حیات خویش جوان می نماید اما در عمل نشان داده است که به اتکای اراده مستحکم سیاسی سران کشورهای عضو اصل همفکری و تفکر همکاری منطقه ای در این سازمان به خوبی تقویت شده و در خصوص تکمیل و توسعه هرچه بیشتر آن بین تمامی اعضا اتفاق نظر حاصل است.

علاوه بر جمهوری اسلامی ایران که ریاست دوره ای این سازمان منطقه ای را بر عهده دارد کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) هستند.