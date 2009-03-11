نشست محرمانه وهابی، بعثی و صهیونیستی برای اختلاف افکنی درعراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع آگاه به این روزنامه چاپ عراق اعلام کردند : عملیات آدم ربایی و افزایش اقدامات تروریستی با استفاده از کمربندهای انفجاری و شایعه پراکنی ، نتیجه نشستی است که اخیرا بین " حارث الضاری " رئیس هیئت علمای اسلام عراق و عزت الدوری از سران حزب سابق بعث در این کشور و تنی چند از مسئولان گروهک تروریستی القاعده، در یمن برگزار شد.

براساس اطلاعات به دست آمده از این نشست شرکت کنندگان در آن تصمیم گرفتند که در این مرحله از وضعیت عراق، از طریق دامن زدن به اختلافات طایفه ای و عملیات ترور شخصیت ها از جمله شیعیان و اهل تسنن و شایعه پراکنی حالتی از ناامنی و بی ثباتی در عراق ایجاد کرده و با مسموم کردن فضای [ سیاسی و امنیتی آن ] فتیله درگیری های داخلی را که طی سال های گذشته برای محقق شدن آن با شکست مواجه شدند، بالا بکشانند.

این منابع در ادامه تاکید کردند : در نشست مذکور همچنین دوهیئت از عربستان و شخصیت های وهابی از امارات و نماینده دفتر ارتباطات رژیم صهیونیستی در قطر نیز حضور داشتند.

درخبری دیگر از این روزنامه آمده است : جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان اخیرا گفته است که چرا شما با عراق آشتی نمی کنید درحالی که با سوریه آشتی کردید؟، که پادشاه عربستان به وی پاسخ داده است : تا زمانی که فلانی ( یعنی نوری المالکی نخست وزیر عراق ) در قدرت است، هرگز با شما آشتی نخواهیم کرد.