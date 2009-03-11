به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه معتمدآریا در آخرین روزهای سال 1387 در ارزیابی کلی فعالیتهای موسسه مهرآفرین گفت: در یکسالی که به عنوان سفیر مهرآفرین انتخاب شدم کار روی جنبههای فرهنگی نیکوکاری را با قوت و شدت بیشتری پیگیری کردیم. در این مدت اساساً تغییر نگاه به مفهوم مهرورزی و گسترش آن در دستور کار موسسه مهرآفرین و من بوده است.
وی ادامه داد: البته در این مدت قرار بود برای کمک به محرومان به برخی استانها و شهرهایی که مهرآفرین در آن امدادرسانی میکند، از جمله کرمان، بندرعباس، ارومیه، خرمآباد و سیرجان من نیز حضور داشته باشم که این مسئله به دلیل تراکم کارهایم میسر نشد و امیدوارم در سال آینده در این سفرها حاضر باشم.
معتمدآریا با تمجید از روند موثر و منسجم فعالیتهای نیکوکاری در مهرآفرین افزود: خوشبختانه فاطمه دانشور مدیر عامل این موسسه فردی جدی و با انگیزه بسیار بالاست و همین که در این مدت کوتاه توانسته سطح امور را در حد بینالمللی بالا ببرد و موفق به دریافت جایزه NGO BENCHMARKING شده، نشان از ظرفیتها و انگیزهها و قابلیتهای این مجموعه دارد.
سفیر نیکوکاری مهرآفرین با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 650 خانواده به حمایت مستقیم مهرآفرین از بیش از دو هزار کودک بیسرپرست و بدسرپرست در مناطق محروم گفت: تعدادی از این بچهها به دلیل فقر مادی و مسائل فرهنگی ترک تحصیل کرده بودند که خوشبختانه با حمایتهای مهرآفرین بیشتر آنها به تحصیل بازگشتند و هفت نفرشان رتبههای خوبی به دست آوردند.
معتمدآریا با اشاره به اهدای چند قطعه زمین در سال 87 به مهرآفرین گفت: به همت هموطنان نیکوکار و بلندهمت درصددیم تا با اخذ مجوزهای لازم از بهزیستی و دیگر نهادها، مدارس شبانهروزی برای نگهداری و تحصیل کودکان کار و بدسرپرست احداث کنیم و میدانیم در این مسیر هیچکدام تنها نیستیم و چشم به یاری و کمک نهادها و هموطنان نیکوکار دوختهایم.
وی در پایان با توجه به حضور افرادی چون عزتالله انتظامی، مجید مجیدی، بهاءالدین خرمشاهی، شهرام ناظری، حسن فتحی، رویا تیموریان، ثریا قاسمی، رضا کیانیان و جمعی از دیگر هنرمندان و افراد صاحبنام در چند مراسم ویژه که در طول سال در مهرآفرین برگزار شده، اظهار امیدواری کرد زمینه برای فعالیتهای دیگر این موسسه فراهم شود.
دومین مراسم اعلام سفیر نیکوکاری مهرآفرین در اردیبهشت ماه سال 1388 برگزار میشود. علاقمندان میتوانند برای یاری رساندن و عضویت در مهرآفرین با شمارههای 88881396 ،88787845 و 88877899 تماس بگیرند.
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