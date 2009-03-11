برخورد دریایی ؛ بهانه ای برای آغاز مجدد تنشها بین چین و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه سنای آمریکا جلسه استماعی را برای اطلاع دقیق از وضعیت بوجود آمده میان واشنگتن و پکن برگزار کرد.

برخورد دریایی چین و آمریکا در حالی شکل گرفت که قرار است امروز وزیر امور خارجه این کشور آسیایی به واشنگتن سفر کند.

شکل گیری این برخورد در حالی که دو کشورتنشهایی را ازگذشته به دلیل حساسیت آمریکا بر روی بودجه دفاعی چین و سیاستهای خاص پکن در زمینه صادرات کالا وجود داشت موجب شد تا سفر امروز "یانگ جیه چی" در سایه مسائلی چون قطعنامه کنگره آمریکا درباره تبت و رزمایش دریایی مشترک آمریکا و کره جنوبی برگزار شود و مسائل گذشته نیز همچون ماهه و سالهای گذشته از مباحث مورد بحث باشند.

مسئله تبت

اما سفر یانگ جیه‌ چی به واشنگتن در شرایط حساسی صورت می‌گیرد، زیرا این روز‌ها تبتی ‌ها در سراسر جهان در حال انجام تظاهرات به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام جنبش تبت و سرکوبگری خونین حکومت چین علیه این منطقه که به تعبید اجباری دالایی لاما، رهبر معنوی تبت انجامید، هستند.

با توجه به تحت فشار بودن "هیلاری کلینتون" در داخل آمریکا برای عدم اتخاذ موضع قاطعانه ‌تر در قبال وضعیت حقوق بشر در چین، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ‌ای از چین خواست که سیاست‌های خود را در قبال تبت بازبینی کند.

در همین رابطه، "ما جائو شیئو" سخنگوی وزارت خارجه چین 20 اسفند با اشاره به طرح قطعنامه جدید کنگره آمریکا درباره تبت که توسط نمایندگان مخالف چین مطرح شده، تاکید کرد که تمام امور مربوط به تبت جزو امور داخلی چین است و دولت و مردم این کشور همواره با مداخله هر کشور و شخص دیگری در امور داخلی خود به بهانه مسئله تبت مخالفت می کند.

وی افزود چین از اعضای کنگره آمریکا می خواهد اصول روابط بین المللی را مراعات کرده و از پیگیری این طرح دست بردارند.

برخورد دریایی

تنش اخیر میان چین و آمریکا پس از آن جدی شد که دولت چین دیروز اعلام کرد یکی از کشتیهای جنگی نیروی دریایی آمریکا بر خلاف قوانین بین ‌المللی و قوانین داخلی چین وارد مرزهای آبی این کشور در مناطق جنوبی در مجاورت جزیره هاینان شده است.

این در حالی است که پس از اظهارات مقامات پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) مبنی بر اینکه پنج کشتی چینی شامل یک ناو این کشور روز یکشنبه گذشته به یک کشتی جنگی آمریکا در آبهای بین‌المللی حمله ‌ور شدند، واشنگتن چین را به رعایت قوانین بین‌المللی دریایی فرا خواند.

"ما جائو شیئو" سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره اعلام کرد که اظهارات آمریکا کذب محض است و مقامات چین به کل آن را رد می ‌کنند.

اما شکل گیری این جریان آن هم در زمانی که کنگره آمریکا قصد تصویب قطعنامه ای درباره تبت را داشت موجب شد تا رو در رویی پکن و واشنگتن جدی تر از قبل شود.

دیگر مسئله بحران زا در منطقه

گذشته از همه اینها برگزاری رزمایش مشترک دریایی آمریکا و کره جنوبی از دیگر مسائلی بود که نگرانیهایی را در شرق آسیا به وجود آورد.

ناوگان دریایی آمریکا و کره جنوبی از روز جمعه تمرین نظامی دریایی مشترکی در آبهای اطراف کره شمالی انجام دادند که مخالفت شدید مقامات این کشور و برخی از کشورهای همسایه را به دنبال داشت تا جائی که پیونگ‌ یانگ آنرا مقدمه ‌ای برای حمله آمریکا به این کشور دانست.

این امر موجب شد که مقامات نظامی و سیاسی آمریکا به کره شمالی اعلام کنند که هیچ نیتی برای حمله به کره شمالی ندارند و تمرینات دریایی آنها تنها یک تمرین نظامی دفاعی معمولی است که هر ساله انجام می‌شود و هدف آن بالابردن توان دریایی کره جنوبی است.