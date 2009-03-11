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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

15 استاندارد ملی در ایلام تدوین شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: در سال جاری 15 استاندارد ملی توسط کارشناسان این مرکز تدوین شده است.

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرحها در بخش مختلف مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی، غذایی و کشاورزی، شیمایی و پلیمر، خودرو و نیرومحرکه و برق الکترونیک تدوین شده است.

وی بیان داشت: با عنایت به پنج موضوع پیشنهادی درصد تحقق برنامه های اداره تحقیقات صنعتی استان ایلام در سال جاری 300 درصد بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری سه هزار و 877 ساعت دروه آموزشی در اداره تحقیقات صنعتی استان ایلام برگزار شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این دو دوره آموزشی استاندارد و استاندارد سازی و ارزیابی انطباق محصول نیز جهت کارکنان، مسئولین کنترل کیفیت و مدیران واحدهای تولیدی در اداره تحقیقات صنعتی استان برگزار شده است.

جوادی یادآور شد: در حال حاضر تعداد پروانه های صادره کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان ایلام به 58 مورد رسیده است.

کد مطلب 847919

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